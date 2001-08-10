Нелегальная вырубка леса: бизнесмен и завхоз срубили 2000 деревьев ради дороги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области следователи ОМВД России «Александровск-Сахалинский» завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора лесозаготовительного предприятия и заведующего хозяйством этой же организации, обвиняемых в совершении экологического преступления, повлёкшего многомиллионный ущерб государству.
В рамках предварительного расследования было установлено, что указанная организация имела лицензию на добычу угля на Владимиро-Агневском участке. Для доставки спецтехники и персонала к месту выработки коммерсант запланировал ремонт и реконструкцию дороги от федеральной трассы до бывшего посёлка Владимировка. Бизнесмен достоверно знал, что данные работы требуют обязательного оформления договора аренды участков и другой документации, но решил обойти закон.
Используя служебное положение, руководитель заключил договор с подрядной организацией на предоставление спецтехники. Контролировать процесс на месте он поручил завхозу, который согласился координировать действия персонала, осознавая нелегальность деятельности. Наёмные водители не были посвящены в криминальные планы заказчиков и, действуя по указке старшего на объекте, сносили бульдозерами зелёные насаждения, стоявшие на пути.
В результате расчистки на территории Агневского лесничества до степени прекращения роста были уничтожены более двух тысяч пихт, берёз, ольх и ив. Общий объём повреждённой древесины превысил 319 кубических метров, а причинённый лесному фонду ущерб составил порядка 2,5 миллиона рублей.
Противоправная деятельность криминального дуэта была выявлена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области совместно с представителями регионального Агентства лесного и охотничьего хозяйства. Фигуранты частично компенсировали причинённый ущерб, также по ходатайству следствия был наложен арест на транспортное средство одного из них.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации, с утверждённым обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.
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