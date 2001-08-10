Росгвардия продолжает плановые проверки оборота оружия на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники регионального управления Росгвардии продолжают плановые мероприятия по контролю оборота оружия. Особое внимание уделяется соблюдению владельцами оружия требований к прохождению обязательного медицинского освидетельствования. Отсутствие действующего медицинского заключения является основанием для изъятия оружия. В ходе проверок в Южно-Сахалинске, Тымовском и Корсакове изъято 8 единиц оружия, из них 2 – огнестрельного оружия ограниченного поражения.
За прошедшую неделю владельцами оружия добровольно сдано 7 единиц оружия и 45 патронов. Росгвардейцами проведено 57 проверок условий хранения гражданского оружия по месту жительства владельцев.
В ходе предоставления государственных услуг в области оборота оружия и частной охранной деятельности в ведомство поступило 131 заявление, общее количество рассмотренных обращений, с учетом ранее поступивших – 206.
Владельцам оружия напоминаем: несвоевременное прохождение медицинского освидетельствования влечет изъятие оружия и аннулирование разрешения на его хранение и ношение.
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