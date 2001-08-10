Тихоокеанское
информационное агентство
17 Июля 2026
Сейчас 00:19
77,96|88,91
Нелегальная вырубка леса: бизнесмен и завхоз срубили 2000 деревьев ради дороги
13:42, | Новости общества Сахалина и Курил

Росгвардия продолжает плановые проверки оборота оружия на Сахалине

Росгвардия продолжает плановые проверки оборота оружия на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники регионального управления Росгвардии продолжают плановые мероприятия по контролю оборота оружия. Особое внимание уделяется соблюдению владельцами оружия требований к прохождению обязательного медицинского освидетельствования. Отсутствие действующего медицинского заключения является основанием для изъятия оружия. В ходе проверок в Южно-Сахалинске, Тымовском и Корсакове изъято 8 единиц оружия, из них 2 – огнестрельного оружия ограниченного поражения.

За прошедшую неделю владельцами оружия добровольно сдано 7 единиц оружия и 45 патронов. Росгвардейцами проведено 57 проверок условий хранения гражданского оружия по месту жительства владельцев.

В ходе предоставления государственных услуг в области оборота оружия и частной охранной деятельности в ведомство поступило 131 заявление, общее количество рассмотренных обращений, с учетом ранее поступивших – 206.

Владельцам оружия напоминаем: несвоевременное прохождение медицинского освидетельствования влечет изъятие оружия и аннулирование разрешения на его хранение и ношение.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?