Сахалинцы и курильчане выбрали территории для благоустройства в 2026 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине и Курильских островах завершился очередной этап выбора приоритетных объектов для создания комфортной городской среды. Жители региона отдали свои голоса за проекты, которые будут реализованы в ближайшие годы в рамках федеральной программы.

В островном регионе подвели итоги Всероссийского онлайн-голосования по отбору общественных территорий и дизайн-проектов, подлежащих благоустройству. Мероприятие проходило в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, при поддержке партии «Единая Россия». В масштабах страны в голосовании приняли участие более 15,8 миллиона граждан. География охватила 88 субъектов Федерации, где на суд жителей было выставлено порядка 6,8 тысячи различных объектов.

В текущем, 2026 году, к процессу впервые подключились опорные населенные пункты, включая сельские территории и поселки с численностью населения менее 20 тысяч человек. Для волонтерского сопровождения процесса было привлечено почти 194 тысячи человек, что на 24 тысячи превышает показатели прошлого года, благодаря чему миллионы россиян смогли реализовать свое право выбора.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин отметил важность продолжения этой работы, подчеркнув, что подобные мероприятия по созданию комфортной среды могут стать прочным фундаментом для реализации более крупных проектов благоустройства в рамках комплексного развития территорий.

Сахалинской области на выбор было представлено 52 территории. Свои голоса за понравившиеся объекты отдали свыше 72 тысяч жителей региона. Как рассказали ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ области, для жителей это реальный инструмент влияния на облик своих городов и поселков. Министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов подчеркнул, что именно от выбора людей зависит, какие общественные пространства станут современными и удобными. Он также добавил, что совместная работа продолжится на следующем этапе: в ближайшие месяцы начнется разработка дизайн-проектов, к которой горожане смогут присоединиться через общественные обсуждения.

Самую высокую активность с первых дней голосования проявили жители Смирныховского, Макаровского и Александровск-Сахалинского районов. По итогам народного волеизъявления в Смирныховском районе в следующем году будет благоустроена зона скейт-парка, в Макарове реконструируют лестницу, ведущую к храмовой горе, а в Александровск-Сахалинском появится сквер имени В.С. Ощепкова. Своими ожиданиями поделилась жительница Смирных Татьяна Косарева, которая голосовала всей семьей за благоустройство площади на улице Маяковского. Она выразила надежду на победу этого проекта в будущем, но при этом отметила, что появление скейт-парка станет отличным подспорьем для молодежи района.

В Долинском районе в 2027 году продолжится обустройство территории вдоль реки Излучная (второй этап). В Охе запланировано продолжение работ на Аллее славы (второй этап), а в Северо-Курильске – третий этап монтажа стелы на въезде. На южных островах в Южно-Курильске завершится третий этап преображения сквера в селе Малокурильское. В областном центре – Южно-Сахалинске – будет реализован второй этап благоустройства бульвара южнее улицы Бориса Полевого. В Поронайске приступят к третьему этапу обновления места отдыха «Рефулеры».

В Углегорске вскоре появится Сквер молодоженов, в Ногликах – сквер памяти участникам боевых действий, а в селе Горное Курильского района – сквер «Буревестник». В Томаринском районе преобразится площадь в селе Красногорск, а в Невельске – пешеходная зона на улице Советской.

В Корсакове в планах благоустройство территории возле железнодорожного вокзала и придомовой зоны жилых домов по улице Вокзальной (номера 42, 44 и 44/1). В Холмске обновят общественное пространство вблизи детской школы искусств и скейт-парка. В Тымовском районе экологическая детская площадка появится в парке культуры и отдыха имени Н.Д. Грищенко.

Стоит напомнить, что для Сахалинской области это уже шестое по счету участие во Всероссийском онлайн-голосовании, которое проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», включенной по решению главы государства в нацпроект «Инфраструктура для жизни».