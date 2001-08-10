Младший сержант Сергей Неродный с острова Сахалин награждён медалью Жукова, медалью «За храбрость» II степени
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Российские военнослужащие продолжают демонстрировать выдающуюся боевую подготовку, слаженность действий и готовность к самопожертвованию. Яркий пример - гвардии младший сержант Сергей Неродный.
Октябрь 2025 года. Гвардии младший сержант Сергей Неродный нёс боевое дежурство на посту воздушного наблюдения. Враг не прекращал попыток нащупать наши огневые позиции, и в этот день небо принесло новую угрозу.
Сергей первым заметил движение БпЛА противника - беспилотник шёл точно в направлении расположения подразделения. Ещё секунда - и враг засёк бы позиции, после чего последовал бы артиллерийский удар или атака FPV-дронов.
Но Сергей не растерялся. Он мгновенно оповестил личный состав об опасности, занял огневую позицию. Прицельным огнём из стрелкового оружия он буквально «срезал» вражеский аппарат. Дрон рухнул на землю, так и не выполнив свою миссию.
Благодаря грамотным и решительным действиям гвардии младшего сержанта Неродного, позиции подразделения остались необнаруженными, а десятки жизней товарищей были спасены.
Сентября 2025 года. Перед Сергеем стоит боевая задача - доставить боеприпасы, средства медицины и связи на опорные пункты. Обстановка накалена до предела: противник ведёт интенсивный миномётный обстрел; в воздухе постоянно роятся вражеские беспилотники; каждый метр пути под угрозой смерти.
Невзирая на разрывы мин и жужжание «птичек» над головой, рискуя жизнью, он в кратчайшие сроки выполняет поставленную задачу. Боеприпасы доставлены, медикаменты, средства связи оживили управление подразделением.
Своевременная доставка ресурсов позволила поддержать боеготовность опорных пунктов на вверенных участках обороны. Бойцы получили возможность стрелять, и держать связь с командованием. А значит, продолжать бить врага.
За проявленное мужество и отвагу гвардии младший сержант Сергей Неродный награждён государственными и ведомственными наградами Российской Федерации: медалью Жукова, медалью «За храбрость» II степени, медалью «За воинскую доблесть» II степени, медалью «За укрепление боевого содружества», медалью «Участнику специальной военной операции».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:12 29 Июля ВТБ привлекает сбережения перед очередным снижением ставок
12:36 30 Июля Выставка к юбилею Александра Бурыки открывается в Музее книги Чехова
12:35 31 Июля В Правительстве Сахалинской области обсудили перспективы применения резиновой крошки шин
13:44 31 Июля Сахалинцев приглашают посетить фестиваль пляжных видов спорта
17:44 16 Июля Министр спорта Сахалинской области наградил ветеранов СВО за успешное выступление на «Кубке защитников Отечества»
15:12 29 Июля ВТБ привлекает сбережения перед очередным снижением ставок
09:49 16 Июля Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе
12:36 30 Июля Выставка к юбилею Александра Бурыки открывается в Музее книги Чехова
Выбор редакции
- 18:08 Вчера Несколько жителей Южно-Сахалинска стали жертвами мошеннических действий
- 17:08 Вчера Что несёт течение Куросио? Радиохимики МГУ и СахГУ ищут ответ на Кунашире
- 16:31 Вчера Выездное мероприятие «Сказочная кисть» прошло для постояльцев дома ветеранов и инвалидов
- 15:48 Вчера В СахОУНБ прошёл урок «Влияние литературы на игровую индустрию»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?