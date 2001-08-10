Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Российские военнослужащие продолжают демонстрировать выдающуюся боевую подготовку, слаженность действий и готовность к самопожертвованию. Яркий пример - гвардии младший сержант Сергей Неродный.

Октябрь 2025 года. Гвардии младший сержант Сергей Неродный нёс боевое дежурство на посту воздушного наблюдения. Враг не прекращал попыток нащупать наши огневые позиции, и в этот день небо принесло новую угрозу.

Сергей первым заметил движение БпЛА противника - беспилотник шёл точно в направлении расположения подразделения. Ещё секунда - и враг засёк бы позиции, после чего последовал бы артиллерийский удар или атака FPV-дронов.

Но Сергей не растерялся. Он мгновенно оповестил личный состав об опасности, занял огневую позицию. Прицельным огнём из стрелкового оружия он буквально «срезал» вражеский аппарат. Дрон рухнул на землю, так и не выполнив свою миссию.

Благодаря грамотным и решительным действиям гвардии младшего сержанта Неродного, позиции подраз­деления остались необнару­женными, а десятки жизней товарищей были спасены.

Сентября 2025 года. Перед Сергеем стоит боевая задача - доставить боепри­пасы, средства медицины и связи на опорные пункты. Обстановка накалена до предела: противник ведёт интенсивный миномётный обстрел; в воздухе постоян­но роятся вражеские беспи­лотники; каждый метр пути под угрозой смерти.

Невзирая на разрывы мин и жужжание «птичек» над головой, рискуя жизнью, он в кратчайшие сроки выполняет поставленную задачу. Боеприпасы доставлены, медикаменты, средства связи оживили управление подразделением.

Своевременная доставка ресурсов позволила поддержать боеготовность опорных пунктов на вверенных участках обороны. Бойцы получили возможность стрелять, и держать связь с командованием. А значит, продолжать бить врага.

За проявленное мужество и отвагу гвардии младший сержант Сергей Неродный награждён государственными и ведомственными наградами Российской Федерации: медалью Жукова, медалью «За храбрость» II степени, медалью «За воинскую доблесть» II степени, медалью «За укрепление боевого содружества», медалью «Участнику специальной военной операции».