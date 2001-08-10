Юные сахалинцы прикоснулись к истории эрмитажных котов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Творческий мастер-класс «Бумажная закладка» прошёл в главной островной библиотеке 3 августа. Мероприятие, организованное в рамках проекта «Библиотека на открытом воздухе», было приурочено к предстоящему Всемирному дню кошек и собрало 15 воспитанников детского оздоровительного лагеря при Доме культуры «Синегорье».

Программа встречи гармонично сочетала познавательный и творческий элементы. Перед началом практической части для детей была проведена мини-лекция об истории изображения кошек в русском искусстве и о знаменитых эрмитажных котах, которые уже несколько веков охраняют экспонаты Государственного Эрмитажа от грызунов. Закрепить новые знания помогла интерактивная викторина «Котики в искусстве», в ходе которой юные читатели с легкостью угадывали любимых персонажей из мультфильмов и кино.

Кульминацией мероприятия стало создание авторских бумажных закладок с изображением забавных котов. Участники проявили большую фантазию и увлеченность в процессе работы. Атмосфера встречи отличалась искренностью и позитивом: дети делились историями о своих домашних питомцах, активно отвечали на вопросы и с энтузиазмом подошли к творческому процессу.

Подобные форматы работы позволяют библиотеке не только развивать творческие и мелкую моторику у подрастающего поколения, но и в игровой, доступной форме расширять их кругозор, формируя интерес к культурному наследию и любви к чтению.