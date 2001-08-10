Полиция Южно-Сахалинска задержала молодого мужчину за кражу велосипедов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками уголовного розыска УМВД России «Южно-Сахалинск» был задержан молодой человек, подозреваемый в краже велосипедов. Ранее в дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» поступило два заявления от местных жителей, о хищении принадлежащих им велосипедов.
Общая сумма ущерба составила 105 000 рублей.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника, причастного к кражам и доставили его в отдел полиции.
Первую кражу двухколёсного транспорта подросток совершил из подъезда жилого дома. Выяснилось, что молодой человек ходил по подъездам, где не установлены домофоны, и выискивал имущество, которое можно похитить. Его поиски увенчались успехом, так в одном из них он обнаружил велосипед потерпевшего.
Вторую кражу подросток совершил в городском парке. Проходя мимо стадиона, он заметил двухколёсный транспорт, оставленный без присмотра и не оборудованный противоугонной системой. Не долго думая, подозреваемый похитил и его. Краденым злоумышленник распорядился по своему усмотрению.
Сотрудники полиции отрабатывают возможную причастность подозреваемого к совершению других подобных краж.
В настоящее время в отношении гражданина возбуждено два уголовных дела по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину"). К фигуранту применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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