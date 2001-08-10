СахОУНБ им. Н.А. Тарасова приглашает на концертную программу «Ой, поедем на утёс!»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Концертная программа «Ой, поедем на утёс!» в исполнении артистов творческого объединения «Интонация» состоится 6 августа в рамках фестиваля «Городская симфония». Начало в 19:30.

Вечер авторской песни и поэзии станет музыкальным путешествием по Сахалину — его природе, городам и людям. На встрече прозвучат 17 композиций, среди которых как известные сахалинские хиты, так и новые авторские произведения. Зрители услышат песни о Южно-Сахалинске, Курилах, Быковских порогах и островном лете, а также лирические размышления о пути, дружбе и любви.

Особую атмосферу концерту придаст сочетание авторских текстов и музыки сахалинских поэтов и композиторов — Николая Вишневского, Виктора Маленкова, Сергея Болотина-сахалинского, Светланы Сафоновой, Марины Осадчей. На сцене выступят и яркие исполнительницы: Анна Жилина, Наталья Замятина, Анастасия Павлова, Дарина Лисовская, Наталья Светлая, Алёна Палицкая и Виктория Крылова.

СахОУНБ им. Н.А. Тарасова традиционно становится одной из активных площадок фестиваля «Городская симфония», предлагая горожанам встречи с интересными исполнителями, краеведческие программы и литературные события.