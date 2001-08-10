Тихоокеанское
информационное агентство
3 Августа 2026
Сейчас 19:53
79,46|91,19
Полиция Южно-Сахалинска задержала молодого мужчину за кражу велосипедов
10:34, | Новости культуры Сахалина и Курил

СахОУНБ им. Н.А. Тарасова приглашает на концертную программу «Ой, поедем на утёс!»

СахОУНБ им. Н.А. Тарасова приглашает на концертную программу «Ой, поедем на утёс!»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Концертная программа «Ой, поедем на утёс!» в исполнении артистов творческого объединения «Интонация» состоится 6 августа в рамках фестиваля «Городская симфония». Начало в 19:30.

Вечер авторской песни и поэзии станет музыкальным путешествием по Сахалину — его природе, городам и людям. На встрече прозвучат 17 композиций, среди которых как известные сахалинские хиты, так и новые авторские произведения. Зрители услышат песни о Южно-Сахалинске, Курилах, Быковских порогах и островном лете, а также лирические размышления о пути, дружбе и любви.

Особую атмосферу концерту придаст сочетание авторских текстов и музыки сахалинских поэтов и композиторов — Николая Вишневского, Виктора Маленкова, Сергея Болотина-сахалинского, Светланы Сафоновой, Марины Осадчей. На сцене выступят и яркие исполнительницы: Анна Жилина, Наталья Замятина, Анастасия Павлова, Дарина Лисовская, Наталья Светлая, Алёна Палицкая и Виктория Крылова.

СахОУНБ им. Н.А. Тарасова традиционно становится одной из активных площадок фестиваля «Городская симфония», предлагая горожанам встречи с интересными исполнителями, краеведческие программы и литературные события.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?