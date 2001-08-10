СахОУНБ им. Н.А. Тарасова приглашает на концертную программу «Ой, поедем на утёс!»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Концертная программа «Ой, поедем на утёс!» в исполнении артистов творческого объединения «Интонация» состоится 6 августа в рамках фестиваля «Городская симфония». Начало в 19:30.
Вечер авторской песни и поэзии станет музыкальным путешествием по Сахалину — его природе, городам и людям. На встрече прозвучат 17 композиций, среди которых как известные сахалинские хиты, так и новые авторские произведения. Зрители услышат песни о Южно-Сахалинске, Курилах, Быковских порогах и островном лете, а также лирические размышления о пути, дружбе и любви.
Особую атмосферу концерту придаст сочетание авторских текстов и музыки сахалинских поэтов и композиторов — Николая Вишневского, Виктора Маленкова, Сергея Болотина-сахалинского, Светланы Сафоновой, Марины Осадчей. На сцене выступят и яркие исполнительницы: Анна Жилина, Наталья Замятина, Анастасия Павлова, Дарина Лисовская, Наталья Светлая, Алёна Палицкая и Виктория Крылова.
СахОУНБ им. Н.А. Тарасова традиционно становится одной из активных площадок фестиваля «Городская симфония», предлагая горожанам встречи с интересными исполнителями, краеведческие программы и литературные события.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:46 Сегодня В Южно-Сахалинске отметили день рождения воздушно-десантных войск
12:37 Сегодня Полиция Южно-Сахалинска задержала молодого мужчину за кражу велосипедов
11:22 Сегодня Фестиваль пляжных видов спорта завершился в Аниве
10:34 Сегодня СахОУНБ им. Н.А. Тарасова приглашает на концертную программу «Ой, поедем на утёс!»
15:12 29 Июля ВТБ привлекает сбережения перед очередным снижением ставок
12:36 30 Июля Выставка к юбилею Александра Бурыки открывается в Музее книги Чехова
12:35 31 Июля В Правительстве Сахалинской области обсудили перспективы применения резиновой крошки шин
17:18 30 Июля Активисты МГЕР проводят мониторинг объектов благоустройства Сахалинской области
17:44 16 Июля Министр спорта Сахалинской области наградил ветеранов СВО за успешное выступление на «Кубке защитников Отечества»
15:12 29 Июля ВТБ привлекает сбережения перед очередным снижением ставок
09:49 16 Июля Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе
12:36 30 Июля Выставка к юбилею Александра Бурыки открывается в Музее книги Чехова
Выбор редакции
- 17:48 Сегодня В Южно-Сахалинске стартовала продажа горбуши по доступной цене
- 16:41 Сегодня Юные сахалинцы книжного клуба «12 стульев» обсудили роман «Волкодав»
- 16:16 Сегодня В Южно-Сахалинске продолжается программа переоборудования автомобилей на газ
- 15:46 Сегодня Стартовал новый сезон гастромарафона «Дары морей» в Южно-Сахалинске
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?