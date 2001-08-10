Сахалинцев приглашают посетить фестиваль пляжных видов спорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Островитяне и гости региона могут насладиться зрелищными турнирами по пляжной борьбе, регби и самбо на городском пляже в Аниве 1 августа.
Состязания объединят команды из Южно-Сахалинска, Холмска, Анивы, Корсакова, Долинска и Поронайска.
На песчаное поле по пляжному регби выйдут четыре взрослые и четыре детские команды. Болельщики смогут увидеть захватывающие матчи команд «Шторм», «Тайфун», «Динамо-Триумф» и ТОФ, а также поддержать начинающих спортсменов.
Зрителей ждут стремительные атаки, силовая борьба, яркие моменты и настоящие спортивные эмоции!
Начало игр в 10:00. Торжественное открытие в 12:00. Вход свободный.
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