13:48, | Новости общества Сахалина и Курил
«Роснефть» поддерживает программы по изучению и защите морских млекопитающих
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ежегодно 23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Эта дата была учреждена с целью привлечения внимания к вопросам защиты китообразных, являющихся важной частью морской экосистемы.
Во всех регионах присутствия «Роснефть» организует свою деятельность с учетом важности сохранения биологического разнообразия и благоприятной окружающей среды. Одним из направлений экологических программ «Роснефти» является мониторинг состояния и изучение морских млекопитающих, а также разработка и осуществление мероприятий по их защите.
Серые киты охотоморской популяции являются одной из самых малочисленных и уязвимых популяций морских млекопитающих в мире, которая находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу России. Почти 30 лет назад стартовала программа по изучению состояния их популяции. В рамках исследований, которые проведенных при поддержке компании «Роснефть», была изучена местная кормовая база, проведены программы акустического мониторинга, спутниковое отслеживание миграционных маршрутов и наблюдения за поведением животных, осуществляются фотоидентификационные исследования и мониторинг распределения животных по кормовым участкам вдоль морского побережья. Охотоморская популяция серых китов считается одной из самых изученных популяций китообразных в мире.
Благодаря обширной программе изучения и беспрецедентным мерам по снижению факторов беспокойства в районе нагула китов, которые осуществляются в ходе освоения шельфовых месторождений Сахалина, в настоящее время наблюдается устойчивый рост численности этих млекопитающих. По результатам программы мониторинга 2025 года число китов, зарегистрированных в фотокаталоге, превысило 400 особей, а ежегодный прирост охотоморской популяции составляет от 3 до 5%. В настоящее время на шельфе Сахалина продолжается работа по мониторингу морских млекопитающих с берега и с морских судов.
Серые киты – самый древний вид усатых китов. Каждый год они появляются у северо-восточных берегов Сахалина, где кормятся в течение теплых месяцев, когда море свободно ото льда. В рацион серых китов входят ракообразные, беспозвоночные и другие донные организмы. Осенью киты уходят в места зимовок.
Ранее считалось, что популяция в Охотском море, была полностью уничтожена китобойным промыслом. Однако, в 80-х годах двадцатого века серые киты были вновь обнаружены у сахалинских берегов.
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