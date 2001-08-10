в СахОУНБ им. Н.А. Тарасова подвели итоги шахматного турнира
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Акция, приуроченная ко Всемирному дню шахмат, прошла в главной островной библиотеке 20 июля. Мероприятие объединило любителей интеллектуальных игр для проверки своих навыков и обмена опытом.
Перед началом практической части гостей пригласили к тематической книжной выставке, раскрывающей секреты мастерства и историю этой дисциплины. Затем юные игроки прошли познавательную викторину, блестяще продемонстрировав свою эрудицию. Они верно отвечали на вопросы о родине игры, нюансах правил. Например, какая фигура, кроме пешки, может начать партию и любопытных фактах, таких как связь с поэтом Александром Блоком, чье родовое имение носило название Шахматово.
Соревнования проходили в трех возрастных категориях. Часовая битва за доской выявила ребят с отлично развитым стратегическим мышлением. Самому младшему из них исполнилось всего шесть лет. Отдельного внимания удостоилась единственная юная шахматистка, которая достойно конкурировала с оппонентами, показав высокий уровень тактической подготовки.
По итогам напряженной борьбы определились лидеры:
Младшая категория: 1 место — Богдан Калинин.
Средняя категория: 1 место — Роман Лим.
Старшая категория: 1 место — Родион Чаленко.
Все присутствующие получили памятные сувениры и сладкие призы от СахОУНБ им. Н.А. Тарасова, заряд положительных эмоций и ценный опыт живого общения.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:44 16 Июля Министр спорта Сахалинской области наградил ветеранов СВО за успешное выступление на «Кубке защитников Отечества»
09:49 16 Июля Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе
16:20 16 Июля В Сахалинской области продолжается проект по профориентации и маршрутизации молодежи
17:25 15 Июля Более 3,2 тонны книг и бумаги отправлены на переработку в рамках национального проекта «Экологическое благополучие»
17:44 16 Июля Министр спорта Сахалинской области наградил ветеранов СВО за успешное выступление на «Кубке защитников Отечества»
08:56 30 Июня Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
09:49 16 Июля Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе
12:36 23 Июня Сахалинцы и курильчане выбрали территории для благоустройства в 2026 году
Выбор редакции
- 16:51 Вчера В центре народной культуры «Радуга» обновили сценическое и световое оборудование
- 15:32 Вчера в СахОУНБ им. Н.А. Тарасова подвели итоги шахматного турнира
- 14:02 Вчера На Сахалин отправлено несколько партий пчелосемей
- 13:00 Вчера Сахалинская сборная выступает на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике среди ветеранов СВО
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?