в СахОУНБ им. Н.А. Тарасова подвели итоги шахматного турнира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Акция, приуроченная ко Всемирному дню шахмат, прошла в главной островной библиотеке 20 июля. Мероприятие объединило любителей интеллектуальных игр для проверки своих навыков и обмена опытом.

Перед началом практической части гостей пригласили к тематической книжной выставке, раскрывающей секреты мастерства и историю этой дисциплины. Затем юные игроки прошли познавательную викторину, блестяще продемонстрировав свою эрудицию. Они верно отвечали на вопросы о родине игры, нюансах правил. Например, какая фигура, кроме пешки, может начать партию и любопытных фактах, таких как связь с поэтом Александром Блоком, чье родовое имение носило название Шахматово.

Соревнования проходили в трех возрастных категориях. Часовая битва за доской выявила ребят с отлично развитым стратегическим мышлением. Самому младшему из них исполнилось всего шесть лет. Отдельного внимания удостоилась единственная юная шахматистка, которая достойно конкурировала с оппонентами, показав высокий уровень тактической подготовки.

По итогам напряженной борьбы определились лидеры:

Младшая категория: 1 место — Богдан Калинин.

Средняя категория: 1 место — Роман Лим.

Старшая категория: 1 место — Родион Чаленко.

Все присутствующие получили памятные сувениры и сладкие призы от СахОУНБ им. Н.А. Тарасова, заряд положительных эмоций и ценный опыт живого общения.