Министр спорта Сахалинской области наградил ветеранов СВО за успешное выступление на «Кубке защитников Отечества»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов наградил ветеранов специальной военной операции за успешное выступление на Всероссийском «Кубке защитников Отечества». Спортсмены завоевали серебряную медаль в командном зачете по нардам.
Состязания прошли в Астрахани. Его участниками стали более 130 ветеранов СВО, боевых действий и военной службы из 35 регионов страны.
Благодарственных писем министра спорта Сахалинской области были удостоены южносахалинцы Руслан Котиков и Константин Иноземцев, а также Роман Фомин и Юрий Вологдин из Охи.
- Спорт- одно из самых важных направлений в жизни человека. Отрадно видеть, как через занятия физкультурой сахалинские участники специальной военной операции возвращаются в мирную жизнь. За значительно короткий срок мы создали команды по разным видам спорта, в том числе, в волейболе сидя, метании ножа, стрельбе из лука, практической стрельбе, нардах и других направлениях, - отметил Артем Подшивалов. - Хочется добавить, что на первом региональном «Кубке защитников Отечества» принимали участие всего 74 человека, а в этом году уже более 250 бойцов. Мы вовлекли не только спортсменов из Южно-Сахалинска, Корсакова и Холмска, но и и все муниципалитеты.
Юрий Вологдин поделился своими планами и эмоциями о поездке, отметив, что организация соревнований прошла на высоком уровне.
- Я играю в нарды 10 лет на любительском уровне. Приехав на областной турнир и заняв здесь второе место, я вошел в состав сборной команды, которая поехала в Астрахань. Когда объявили, что мы заняли второе место, эмоции били через край. Сейчас в планах заниматься этим видом спорта на профессиональном уровне и развивать его в родном городе,- сказал Юрий. Пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.
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