Первая партия детских книг отправилась с Сахалина на Донбасс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 июля состоялась первая в этом году передача собранных книг и канцелярских принадлежностей в рамках акции «Подарок библиотекам Донбасса». Всего на пункт приема полевой почты фонда «Сопричастность» было передано 15 коробок, это более 700 книг и 150 наборов канцелярских принадлежностей.

Акцию «Подарок библиотекам Донбасса» в рамках движения #СвоихНеБросаем Сахалинская областная детская библиотека начала в апреле 2023 года. Одна из важных задач акции: установить дружеские связи с детьми и подростками – читателями библиотек новых регионов России. Такая поддержка очень нужна детям, живущим недалеко от линии фронта, испытавшим беды и лишения вооруженного противостояния.

С начала акции на наш призыв откликнулись многие сахалинцы. Юные читатели библиотеки и их родители, воспитанники детских садов, различные учреждения и общественные организации собрали для донецких сверстников сотни книг, а также канцелярские принадлежности для учебы и творчества.

Каждый житель нашего региона может внести свой вклад в хорошее, нужное дело - помочь детским библиотекам Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей детскими книгами, которые учат добру, дружбе и взаимовыручке, а также канцелярскими принадлежностями, необходимыми для творческих библиотечных занятий с детьми. О том, как ценят жители новых российских регионов добровольную искреннюю помощь сахалинцев и курильчан, много раз говорил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, который уделяет огромное внимание вопросам поддержки этих территорий и, в частности, города Шахтерска в ДНР.