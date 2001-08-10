Две новые выставки в арт-галерее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в арт-галерее «Художественная фабрика» состоялось открытие сразу двух персональных выставок — Никиты Дорофеева и Ольги Русовой. Проекты реализованы Музеем книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.

Торжественная церемония прошла 15 июля и собрала представителей культурного сообщества, художников и гостей города. Открытие стало частью регионального проекта, инициированного губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и направленного на поддержку и продвижение сахалинских авторов.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась директор музея Евгения Фирсова. В своём выступлении она подчеркнула значимость подобных инициатив для развития современного искусства региона, а также отметила смелость художественных решений, лёгкость и креативность авторов, их стремление к поиску новых выразительных форм.

Экспозиция Ольги Русовой под названием «Небуквально» представляет собой серию акварельных работ, в которых художница исследует чувственное восприятие мира. Её произведения строятся на игре света, цвета и текучих форм, позволяя зрителю выйти за рамки привычной визуальной конкретики. Как отмечает сама автор, акварель для неё — это способ отпустить контроль и довериться материалу, создавая пространство свободных ассоциаций и переживаний.

В экспозиции Никиты Дорофеева «Небывальщина» зрителю предлагается иной художественный язык — насыщенный образами и метафорами мир, в котором реальность раскрывается через призму воображения. Работы художника формируют особое пространство, где привычные формы трансформируются, а визуальные образы приобретают новые смыслы и эмоциональную глубину.

После официальной части гости смогли первыми познакомиться с экспозициями, пообщаться с художниками и обсудить представленные работы. Выставки будут работать до 30 августа.