Региональный оператор разъясняет: что нельзя выбрасывать в контейнеры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Региональный оператор информирует жителей и гостей островного региона о необходимости строгого соблюдения установленных норм накопления отходов. Неукоснительное следование правилам складирования является обязательным условием для поддержания санитарного благополучия, предотвращения захламления территорий общего пользования и обеспечения бесперебойной работы спецтехники.
В настоящее время фиксируется увеличение числа нарушений, связанных со складированием в контейнерах и на прилегающей территории отходов, не относящихся к категории твердых коммунальных. К ним относятся: грунт, древесно-кустарниковые остатки, материалы от разборки зданий и сооружений и опасные отходы. Подобные действия делают невозможным механизированный вывоз ТКО, создают риски повреждения мусоросборников специализированной техникой, приводят к антисанитарии и образованию несанкционированных свалок.
Порядок обращения с отходами регламентирован Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства РФ № 293 «О порядке обращения с твердыми коммунальными отходами» и Постановлением Правительства Сахалинской области № 457.
Во избежание нарушения законодательства и образования навалов установлены следующие правила:
Твердые коммунальные отходы (ТКО). Бытовой мусор (остатки пищи, упаковка, предметы личной гигиены и обихода) подлежит размещению исключительно внутри накопителей для ТКО. Сброс отходов на землю, а также их размещение возле баков, в отсеках для крупногабаритных отходов или синих сетчатых контейнерах для раздельного сбора запрещен.
Крупногабаритные отходы (КГО). Мебель, бытовая техника, сантехника и строительные отходы от текущего ремонта (обои, линолеум, дверные полотна) должны складироваться только в специализированных бункерах-накопителях или отсеках для КГО. При этом старая мебель должна быть предварительно разобрана. Размещение КГО в баках для ТКО или на грунте недопустимо.
Древесно-растительные отходы. Обрезь кустарников, ветви деревьев, сухая трава и листья не подлежат приему на контейнерных площадках. Утилизация данного вида отходов осуществляется собственником самостоятельно либо силами собственника места накопления ТКО за отдельную плату.
Строительный мусор. Отходы строительства и капитального ремонта (бетон, кирпич, цемент, бревна, доски, элементы конструкций) подлежат транспортированию непосредственно на лицензированные полигоны лицом, в процессе деятельности которого они образовались, либо привлеченными профильными организациями.
Опасные отходы. Автомобильные шины, аккумуляторы, ртутьсодержащие лампы и иные токсичные вещества категорически запрещено размещать на площадках накопления ТКО. Данные материалы подлежат передаче в специализированные пункты приема для последующей экологически безопасной утилизации.
Соблюдение данных требований позволит обеспечить своевременный график вывоза отходов, исключить образование стихийных навалов и поддержать надлежащее санитарно-эпидемиологическое состояние населенных пунктов региона.
Вопросы благоустройства территорий находятся на личном контроле Губернатора Валерия Лимаренко. Как неоднократно подчеркивал глава региона, создание комфортной городской среды — это один из главных приоритетов развития Сахалинской области.
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