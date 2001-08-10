В Южно-Сахалинске запущен цех ультрафиолетового обеззараживания на очистных сооружениях ОСК-7
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На головных очистных сооружениях канализации (ОСК-7) Южно-Сахалинска состоялось открытие цеха ультрафиолетового (УФ) обеззараживания. Запуск УФ-цеха стал завершающим этапом комплексной реконструкции важного объекта коммунальной инфраструктуры.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Сахалинской области Алексей Римша, министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов, первый вице-мэр города Южно-Сахалинска Андрей Ковальчук, вице-мэр Евгений Золотов, директор МКП «Городской водоканал» Андрей Стёпин, представители подрядной организации, а также руководители профильных ведомств сферы ЖКХ областного центра
Ввод цеха УФ-обеззараживания стал финальным этапом масштабной реконструкции ОСК-7.
- Открытие цеха ультрафиолетового обеззараживания - важнейшее событие для городской инфраструктуры и финальная точка реконструкции ОСК-7. Отмечу, ультрафиолет - это наиболее современный и безопасный способ очистки. Поэтому Ввод в эксплуатацию данного цеха повысил экологическую составляющую очистных сооружений. Теперь с учетом увеличения мощности сооружений и высоким качеством очистки появляется возможность для развития города, для подключения новых объектов, что для нас очень важно, - отметил первый вице-мэр Южно-Сахалинска Андрей Ковальчук.
Как уточнил директор МКП «Городской водоканал» Андрей Стёпин, внедрение УФ-очистки и новое оборудование позволят соответствовать современному стандарту и проводить качественную очистку.
Министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов также обратил внимание на экологическую составляющую проекта:
- Станция ультрафиолетовой очистки позволяет довести стоки состояния, соответствующего всем санитарным нормам. Это минимизирует последствия для Анивского залива, работа по очистке которого сейчас активно ведется по поручению губернатора региона Валерия Лимаренко, - подчеркнул министр.
Новое оборудование интегрировано в общую систему управления технологическим процессом, что обеспечивает автоматическое регулирование процессом.
Уточним увеличение в ходе реконструкции пропускной способности ОСК-7 с 41,7 тыс. до 90 тыс. кубических метров в сутки снимает инфраструктурные ограничения для подключения к сетям водоотведения новых жилых микрорайонов и объектов социальной сферы, преимущественно в южной части Южно-Сахалинска.
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