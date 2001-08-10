Мероприятие памяти Роберта Рождественского пройдёт в музее Чехова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» 17 июля 2026 года в 12:00 часов состоится литературно-музыкальная программа «Всё начинается с любви...», посвящённая творчеству поэта, чьи стихи стали голосом целого поколения, – Роберта Рождественского.

В программе прозвучат стихотворения поэта – проникновенные строки о любви, о жизни, о том, что составляет суть человеческого бытия, а также популярные песни и романсы на его стихи в исполнении артистов Сахалинской области.

Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Литературная гостиная в музее им. Н. А. Тарасова» при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.

Вход свободный.

Приглашаются все желающие.