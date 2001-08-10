Тихоокеанское
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Житель областного центра задержан за хищение из бюджета под прикрытием бизнеса
09:48, | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Житель областного центра задержан за хищение из бюджета под прикрытием бизнеса

Житель областного центра задержан за хищение из бюджета под прикрытием бизнеса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По версии следствия, в 2023 году житель областного центра, испытывая финансовые трудности, решил обманным путем получить средства из бюджета в рамках программы социальной поддержки на развитие предпринимательской деятельности. Для этого он зарегистрировался в качестве самозанятого и подготовил фиктивный бизнес-план, в котором указал, что намерен заниматься оказанием услуг по грузоперевозкам, а также строительством и ремонтом жилых и нежилых помещений. При этом реально вести предпринимательскую деятельность он не планировал.

С этой целью обвиняемый предоставил в уполномоченное государственное учреждение заведомо ложные сведения, включая поддельный акт обследования места жительства с подписями соседей, которые фактически этот документ не подписывали. На основании поданных документов с гражданином был заключен социальный контракт, и на его банковский счет перечислены бюджетные денежные средства в размере 350 000 рублей. Полученные деньги он обналичил и потратил на личные нужды, не связанные с целями социального контракта.

В дальнейшем, с целью сокрытия хищения и создания видимости целевого расходования средств, фигурант предоставил в госучреждение подложные документы о приобретении автомобильного двигателя. Согласно этим документам, он якобы купил двигатель у своего знакомого за 420 000 рублей для установки на микроавтобус, чтобы использовать его в предпринимательской деятельности по грузоперевозкам.

Однако, как установлено следствием, указанный двигатель у продавца в собственности никогда не находился, договор купли-продажи и акты приема-передачи подписаны не тем лицом, а сам знакомый не продавал обвиняемому никакого имущества.

Таким образом, документы о покупке двигателя являлись фиктивными и служили лишь для отчета перед государственным учреждением.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в полном объеме, раскаялся в содеянном и обязался возместить причиненный ущерб. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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