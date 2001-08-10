Житель областного центра задержан за хищение из бюджета под прикрытием бизнеса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По версии следствия, в 2023 году житель областного центра, испытывая финансовые трудности, решил обманным путем получить средства из бюджета в рамках программы социальной поддержки на развитие предпринимательской деятельности. Для этого он зарегистрировался в качестве самозанятого и подготовил фиктивный бизнес-план, в котором указал, что намерен заниматься оказанием услуг по грузоперевозкам, а также строительством и ремонтом жилых и нежилых помещений. При этом реально вести предпринимательскую деятельность он не планировал.

С этой целью обвиняемый предоставил в уполномоченное государственное учреждение заведомо ложные сведения, включая поддельный акт обследования места жительства с подписями соседей, которые фактически этот документ не подписывали. На основании поданных документов с гражданином был заключен социальный контракт, и на его банковский счет перечислены бюджетные денежные средства в размере 350 000 рублей. Полученные деньги он обналичил и потратил на личные нужды, не связанные с целями социального контракта.

В дальнейшем, с целью сокрытия хищения и создания видимости целевого расходования средств, фигурант предоставил в госучреждение подложные документы о приобретении автомобильного двигателя. Согласно этим документам, он якобы купил двигатель у своего знакомого за 420 000 рублей для установки на микроавтобус, чтобы использовать его в предпринимательской деятельности по грузоперевозкам.

Однако, как установлено следствием, указанный двигатель у продавца в собственности никогда не находился, договор купли-продажи и акты приема-передачи подписаны не тем лицом, а сам знакомый не продавал обвиняемому никакого имущества.

Таким образом, документы о покупке двигателя являлись фиктивными и служили лишь для отчета перед государственным учреждением.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в полном объеме, раскаялся в содеянном и обязался возместить причиненный ущерб. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.