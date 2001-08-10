Тихоокеанское
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16:01, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Выпускники Поронайского района показали высокие результаты на ЕГЭ

Выпускники Поронайского района показали высокие результаты на ЕГЭ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Учащиеся школ Поронайского района вновь подтвердили высокий уровень подготовки, продемонстрировав отличные результаты государственной итоговой аттестации. Среди выпускников выделились ученики, набравшие максимальные баллы по ключевым предметам.
Лучшие результаты ЕГЭ по району:
 
Антонюк Юлия (МБОУ СОШ №7 г. Поронайска) — 94 балла по профильной математике, 94 балла по русскому языку, 88 баллов по информатике;
 
Ястребов Алексей (МБОУ СОШ №1 г. Поронайска) — 86 баллов по профильной математике;
 
Закарян Сона (МБОУ СОШ №7 г. Поронайска) — 88 баллов по химии.
Высокие баллы стали результатом не только целеустремлённости самих выпускников, но и профессиональной работы педагогических коллективов школ района.
Аттестаты с отличием получили пять выпускников, стабильно демонстрировавших высокие академические результаты на протяжении всего периода обучения:
 
Смыковская Милана (МБОУ СОШ №2 г. Поронайска);
 
Шульженко Ирина (МБОУ СОШ №7 г. Поронайска);
 
Мажорова Алёна (МБОУ СОШ №7 г. Поронайска);
 
Мельникова Екатеринаатерина (МБОУ СОШ №8 г. Поронайска);
 
Галанина Дарья (МБОУ СОШ с. Восток).
Администрация Поронайского района выражает благодарность родителям за воспитание целеустремлённых детей, а также учителям школ — за создание условий для развития талантов учащихся и качественную подготовку к экзаменам.

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