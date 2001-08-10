Поронайские следователи завершили дело о нелегальном производстве красной икры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следователями Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по материалам сотрудников регионального Пограничного управления ФСБ России в отношении 53-летнего жителя Поронайского района. Мужчина обвиняется в производстве и хранении с целью сбыта немаркированной рыбной продукции в особо крупном размере.
Как было установлено в ходе расследования, фигурант, не являясь индивидуальным предпринимателем, в период с середины августа по 13 сентября прошлого года организовал на территории приусадебного участка в частном секторе в городе Поронайске нелегальный цех по переработке биоресурсов.
В нарушение требований Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и Технических регламентов Таможенного союза обвиняемый приобретал у неустановленных лиц ястыки икры кеты, после чего в оборудованной хозяйственной постройке осуществлял их промывку, посол и фасовку. Готовый деликатес без обязательной маркировки и сопроводительных документов хранился в морозильных камерах с целью последующего сбыта населению.
При обследовании помещения правоохранители обнаружили свыше 400 килограммов красной икры. Согласно заключению товароведческой экспертизы, рыночная стоимость изъятой продукции составила свыше 2,5 млн рублей.
В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Сейчас материалы уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, вместе с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
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