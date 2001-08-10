Тихоокеанское
информационное агентство
13 Июля 2026
Сейчас 13:00
76,66|87,67
На Сахалине военнослужащие осваивают навыки пилотирования FPV-дронов
09:00, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские тхэквондисты стали чемпионами XIII Летней Спартакиады учащихся

Сахалинские тхэквондисты стали чемпионами XIII Летней Спартакиады учащихся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы Тимофей Тхагапсов и Артём Ким стали победителями XIII Летней Спартакиады учащихся по тхэквондо.

Соревнования прошли в Саранске и собрали сильнейших спортсменов из более чем 30 регионов страны.

По итогам выступлений Тимофей Тхагапсов взял награду высшей пробы в весовой категории 51 кг. Артём Ким поднялся на высшую степень пьедестала в весовой группе 59 кг.

Последний раз островитяне завоёвывали сразу две золотые медали Спартакиады учащихся по тхэквондо в 2005 году – тогда победителями стали Алексей Мелехов и Евгений Визиренко.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?