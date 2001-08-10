На Сахалине откроют выставку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В музее книги Чехова в Южно-Сахалинске 16 июля откроется новый выставочный проект «Рыбье дело», приуроченный ко Дню рыбака – празднику, который для островного региона стал по-настоящему народным. Экспозиция, поддержанная региональным министерством культуры и архивного дела и министерством по рыболовству, рассказывает о рыбалке как занятии, которое всегда было чем-то большим, чем просто добычей рыбы. Главная тема – особое состояние, рыбацкая мечта, в которой замедляется время и человек остаётся один на один с природой.

Выставка проходит в музее Чехова неслучайно – Антон Павлович сам был страстным рыболовом и на Сахалине не изменил этой страсти. Он посвятил рыболовству отдельные страницы своей книги «Остров Сахалин». Экспозиция делится на исторический и современный разделы. В первом – крючок из гвоздя, блесна из чайной ложки, остроги, деревянные поплавки – предметы XIX века, воссоздающие быт коренных народов, русских поселенцев и каторжан. Во втором – спиннинги, эхолоты, воблеры, силиконовые приманки, которые используют современные рыбаки в поисках той самой «рыбы мечты». Организаторы подчёркивают, что снасти изменились, но миг замершего ожидания перед поклёвкой и радость остались теми же, что и у предков.

Как рассказали ТИА «Острова» в музее, экспозиция объединила коллекции нескольких музеев, частные собрания и фонды областной библиотеки. До 12 июля музей принимает заявки на фотоконкурс «Рыбье дело» в номинациях «Рыба моей мечты», «Магия рыбалки», «Рыбачим всей семьёй» и «Юный рыболов». Победители получат призы, а лучшие работы войдут в фотовыставку – она будет работать с 16 июля по 6 сентября. Торжественное открытие и награждение пройдут 16 июля в 16:00 в музее книги Чехова. Вход на выставку – по билетам музея.