Сахалинская библиотека получила в дар музыкальный цикл на стихи поэта-земляка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Тарасова пополнение фонда — 7 июля историк и музыкант Николай Вишневский передал в дар учреждению музыкальное издание с песнями на стихи поэта-земляка Юрия Вологодского. Творческая работа над циклом велась на протяжении нескольких месяцев.

История создания музыкального цикла началась в сентябре 2025 года на выставке-ярмарке «Печатный двор» во Владивостоке. Там Николай Вишневский представлял свою книгу «Должен помнить мир спасённый», посвящённую участию сахалинцев в Великой Отечественной войне. В это же время актриса Ольга Будина презентовала сборник стихов Юрия Вологодского — поэта, участника СВО, уроженца Невельска, который продолжает традиции поэтов-фронтовиков. Поражённый силой поэтического таланта сахалинского автора, Николай Васильевич решил создать музыкальное сопровождение к его произведениям.

Результатом этой работы стал цикл из девяти песен. Программа «Девять жизней Юрия Вологодского» впервые прозвучала 11 декабря в Сахалинском областном художественном музее в рамках проекта «Поющий музей. Глава вторая». Позже концерты состоялись в Невельске, Долинске и Южно-Сахалинске. В Невельске программа получила новое название «Юрий Вологодский. Возвращение на Сахалин» — поэт мечтал вернуться на родину, но не успел этого сделать при жизни.

Для выступлений объединились музыканты: Юрий и Иван Мусаленко (гитары, звукорежиссура), Анатолий Балла (вокал), Елена Кокарева (виолончель), а позже к ним присоединилась Анна Белова (клавишные). Итогом творческого союза стала студийная запись тринадцати песен на стихи Юрия Вологодского. Издание выпущено в двух форматах: компакт-диски для библиотек и музеев, а также флеш-накопители для отправки бойцам в зону проведения СВО. Первую партию флеш-накопителей Ольга Романенко, заведующая библиотекой №2 села Быков Долинской ЦБС и близкий друг поэта, передала в Военно-медицинскую академию имени Кирова в Санкт-Петербурге, где ведёт волонтёрскую деятельность. Важно отметить, что проект реализован силами участников без привлечения коммерческого финансирования.

Исполняющая обязанности директора СахОУНБ им. Н.А. Тарасова Алиса Морозова выразила благодарность Николаю Вишневскому за ценный подарок. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, она отметила, что музыкальное прочтение стихов Юрия Вологодского является важным вкладом в сохранение культурного наследия Сахалинской области. Диски планируется передать во все централизованные библиотечные системы региона, чтобы как можно больше жителей смогли познакомиться с творчеством своего поэта-земляка. Теперь издание будет распределено по всем районным библиотекам области, а также получит Невельский историко-краеведческий музей, музейно-мемориальный комплекс «Победа» и Сахалинский областной краеведческий музей.