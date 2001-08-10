Ортопед: рюкзак с учебниками не должен весить более 10–15% от веса ребенка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

© Александр Рюмин/ ТАСС

Кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера Алена Димитриева заявила, что ключевой критерий при выборе школьного портфеля – его масса, а не наличие «ортопедических» функций или жёсткой спинки. Пустой рюкзак, по её словам, должен весить около 500 граммов, а вместе с содержимым – не более 10–15% от веса тела ребёнка. Именно превышение веса, а не отсутствие ортопедических элементов, чаще всего провоцирует у школьников боли в спине. Жёсткая спинка решает лишь вопрос удобства, чтобы принадлежности не впивались в спину, а широкие лямки врач рекомендовала скорее для первоклассников – им будет просто комфортнее, сообщает ТАСС.

Специалист подчеркнула, что распространённое мнение о связи ношения сумки на одном плече или рюкзака без жёсткой спинки с развитием сколиоза – это миф. Сколиоз – это сложное многоплоскостное искривление позвоночника, истинные причины которого науке до конца не известны. Асимметричное ношение груза может привести лишь к нарушению осанки, но это эстетический дефект, а не патология. Пометка «ортопедический» на школьных товарах, по мнению врача, зачастую – лишь маркетинговый ход. С медицинской точки зрения, основная опасность тяжёлых рюкзаков – это болевой синдром, а не риск деформации позвоночника.

Родители часто путают сколиоз с нарушением осанки, которое встречается практически у всех детей. Асимметрия плеч или лопаток не всегда говорит о патологии. Для самодиагностики дома Димитриева рекомендовала тест Адамса: если при наклоне вперёд у ребёнка заметен «реберный горб» или мышечный валик, это повод обратиться к специалисту. Врач добавила, что за свою практику она видела идеально ровную осанку лишь у двух-трёх детей – в основном у тех, кто активно занимается спортом, но даже они часто сутулятся, и это не всегда свидетельствует об истинной патологии.