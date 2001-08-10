Камеры зарегистрировали 2561 нарушение на дорогах Сахалинской области за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на дорогах Сахалинской области не зарегистрировали ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических рейдов выявили и пресекли 128 нарушений правил дорожного движения. Инспекторы задержали и отстранили от управления двумя водителями, которые сели за руль в состоянии опьянения.
Помимо нетрезвых нарушителей, полицейские задержали 12 автомобилистов, не имеющих водительских прав либо лишённых права управления по решению суда. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении Госавтоинспекции, сотрудники привлекли к административной ответственности четверых водителей за тонировку стёкол, троих – за технические неисправности машин, четверых – за выезд на встречную полосу. Ещё двое управляли незарегистрированными транспортными средствами.
Инспекторы составили 22 административных протокола на водителей, которые не оплатили ранее выписанные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный законом срок. Пять автомобилей сотрудники задержали и поместили на специализированную штрафную стоянку. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации за минувший день зарегистрировали 2561 нарушение правил дорожного движения на территории области.
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