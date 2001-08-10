Тихоокеанское
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09:18, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Камеры зарегистрировали 2561 нарушение на дорогах Сахалинской области за сутки

Камеры зарегистрировали 2561 нарушение на дорогах Сахалинской области за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на дорогах Сахалинской области не зарегистрировали ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактических рейдов выявили и пресекли 128 нарушений правил дорожного движения. Инспекторы задержали и отстранили от управления двумя водителями, которые сели за руль в состоянии опьянения.

Помимо нетрезвых нарушителей, полицейские задержали 12 автомобилистов, не имеющих водительских прав либо лишённых права управления по решению суда. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении Госавтоинспекции, сотрудники привлекли к административной ответственности четверых водителей за тонировку стёкол, троих – за технические неисправности машин, четверых – за выезд на встречную полосу. Ещё двое управляли незарегистрированными транспортными средствами.

Инспекторы составили 22 административных протокола на водителей, которые не оплатили ранее выписанные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный законом срок. Пять автомобилей сотрудники задержали и поместили на специализированную штрафную стоянку. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации за минувший день зарегистрировали 2561 нарушение правил дорожного движения на территории области.

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