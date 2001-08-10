Тихоокеанское
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11:22, | Новости общества Сахалина и Курил

Шаттловые автобусы до дронопорта "Пушистый" изменят маршрут из-за ремонта дороги

Шаттловые автобусы до дронопорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтом дорожного покрытия на участке у остановки «5 углов» в Корсакове организаторы изменили схему подвоза гостей на XII Фестиваль авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалина». Шаттловые автобусы до дронопорта «Пушистый» отправляются от железнодорожного вокзала Корсакова. Такое решение приняли для обеспечения бесперебойной перевозки посетителей в дни проведения мероприятия – 3 и 4 июля.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, транспорт курсирует в обе стороны с интервалом 15 минут. В первый день фестиваля, 3 июля, автобусы начнут работу с 11:30 и завершат в 00:00. Во второй день, 4 июля, рейсы стартуют раньше – с 09:30 и также продлятся до полуночи. Организаторы сохранили привычную периодичность движения, но сместили начальную точку маршрута.

Министерство спорта региона разместило полную программу мероприятия и все сопутствующие детали на официальном сайте ведомства.

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