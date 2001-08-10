В Александровске-Сахалинском горел расселенный дом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Александровске-Сахалинском пожарные ликвидировали возгорание в расселенном двухэтажном деревянном доме на Учебной улице. Огонь охватил строение на площади 100 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет.

Сотрудники пожарно-спасательной службы Сахалинской области работали на месте ночью. К тушению привлекли 8 специалистов и 3 единицы техники. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном управлении МЧС, пожарные полностью справились с возгоранием.

Причину возгорания в неэксплуатируемом здании сейчас устанавливают дознаватели. Информации о пострадавших не поступало.