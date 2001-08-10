Сахалинка познакомилась с мужчиной на сайте знакомств, а он обокрал ее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники городской полиции завершили расследование дела о хищении ювелирных изделий. Фигурантом оказался мужчина, с которым потерпевшая ранее познакомилась через интернет-сервис для поиска партнеров.

Как установили правоохранители, женщина и подозреваемый длительное время общались в сети, после чего владелица квартиры решила пригласить нового знакомого к себе домой. Наутро следующего дня гость обратил внимание на золотые украшения, лежавшие в помещении, и задумал их присвоить. Мужчина забрал драгоценности хозяйки, покинул квартиру и поспешно удалился, не оставив сведений о своем местонахождении.

Общая стоимость похищенных ценностей составила 250 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось обнаружить и изъять пропавшее имущество, после чего оно было возвращено законной обладательнице.

В отношении задержанного возбуждено уголовное производство по пункту «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует кражу, совершенную в крупном размере. На время следствия судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе регионального УМВД.