Росгвардейцы на Сахалине изъяли за неделю 20 единиц оружия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии подвели итоги контрольных мероприятий в сфере оборота гражданского оружия за минувшую неделю. За этот период инспекторы проверили 94 места хранения оружия у граждан и в четырёх частных охранных организациях. В одном случае владелец хранил оружие без действующего разрешения – срок действия документа истёк. Нарушителя привлекли к административной ответственности, а оружие временно изъяли.

Наиболее частую причину выявленных нарушений сотрудники ведомства связывают с отсутствием своевременного медицинского освидетельствования владельцев на наличие противопоказаний к владению оружием. В ходе проверок в Южно-Сахалинске и Углегорске росгвардейцы изъяли у граждан, не прошедших медосвидетельствование, 40 патронов и 13 единиц огнестрельного оружия, в том числе три охотничьих карабина с нарезным стволом. В островной столице сотрудники изъяли охотничье ружьё и по другой причине – владелец не имел регистрации по месту жительства. Ещё один случай привёл к изъятию оружия самообороны у гражданина, который не прошёл проверку знания правил безопасного обращения с оружием.

Всего за неделю сотрудники ведомства изъяли и поместили на временное хранение 20 единиц огнестрельного оружия и 40 патронов. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Росгвардии по Сахалинской области, в сфере предоставления государственных услуг по обороту оружия и частной охранной деятельности за неделю в Управление поступило 186 обращений от граждан и организаций. С учётом ранее поданных заявлений специалисты рассмотрели и приняли решения по 305 пакетам документов.

Управление Росгвардии по Сахалинской области напоминает владельцам оружия о необходимости своевременно продлевать разрешительные документы, проходить медицинское освидетельствование и проверку знаний правил безопасного обращения с оружием. Несоблюдение требований законодательства в области оборота оружия влечёт административную или уголовную ответственность.