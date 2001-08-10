В России предложили закрепить единое понятие «семья» в законодательстве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
© Софья Сандурская/ ТАСС
Замминистра юстиции Вадим Баланин заявил о необходимости ввести в России единое законодательное определение термина «семья». По его мнению, это позволит системно совершенствовать семейное законодательство страны. Свое мнение он высказал на XIV Петербургском международном юридическом форуме, пишет ТАСС.
Баланин обратил внимание, что в действующем Семейном кодексе РФ отсутствует легальное определение семьи. Хотя некоторые ученые сомневаются в целесообразности такой дефиниции и относят семью скорее к социологическим категориям, замминистра полагает, что консолидация экспертных мнений и выработка общей позиции возможны и необходимы. Сейчас термин «семья» упоминается только в одном федеральном законе – о прожиточном минимуме. Все остальные нормы оперируют категориями «члены семьи» и «близкие родственники».
В законодательных актах отдельных субъектов РФ встречаются собственные определения, но они различаются между собой и не создают системного подхода. Форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня 2026 года. Организаторами выступают Министерство юстиции РФ и Фонд Росконгресс.
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