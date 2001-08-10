В Южно-Сахалинске стартовала продажа горбуши по доступной цене
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торговля свежевыловленной горбушей организована в рамках региональной программы «Доступная рыба» проекта «Забота. Защита. Уважение», реализуемой по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.
Сегодня на прилавки поступило более 3 тонн горбуши, доставленной с промысловых участков Поронайского района. Цена за килограмм составила всего 150 рублей.
Как отметил и.о. директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Руслан Семенихин, обеспечение горожан свежей рыбопродукцией с минимальной торговой наценкой (не более 20%) ведется на системной основе.
— С начала года в рамках программы жители приобрели уже более 780 тонн рыбы, включая минтай, сельдь, треску и камбалу. Теперь к этому ассортименту добавилась горбуша, — подчеркнул Руслан Семенихин.
Для обеспечения таких поставок администрация Южно-Сахалинска ведет плотную работу с региональным министерством по рыболовству, рыбодобывающими предприятиями и торговыми сетями. Торговые точки, предлагающие рыбу по социальным ценам, работают не только в областном центре, но и в планировочных районах и селах.
— Покупать рыбу по такой цене — большое подспорье, особенно для нас, пенсионеров. Настроение сразу поднимается! — отметила южносахалинка Екатерина Радченко.
Добавим, актуальный список торговых точек и ассортимента продукции регулярно публикуется в канале департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка в мессенджере МАХ, на официальном сайте и в социальных сетях администрации Южно-Сахалинска, а также в мобильном приложении «Острова 65».
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