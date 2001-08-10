Тихоокеанское
информационное агентство
3 Августа 2026
Сейчас 19:53
79,46|91,19
Полиция Южно-Сахалинска задержала молодого мужчину за кражу велосипедов
16:41, | Новости культуры Сахалина и Курил

Юные сахалинцы книжного клуба «12 стульев» обсудили роман «Волкодав»

Юные сахалинцы книжного клуба «12 стульев» обсудили роман «Волкодав»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Завершающая встреча июля молодёжного книжного клуба «12 стульев» была посвящена обсуждению культового романа Марии Семеновой «Волкодав».

В центре внимания участников оказалась фигура главного героя: человека немногословного, но обладающего глубоким умом, несгибаемой волей и обостренным чувством справедливости. Молодые читатели проанализировали мотивы поступков персонажей, отметив, как автору удается мастерски переплетать древние предания с вечными философскими вопросами о поиске своего места в мире.

Обсуждение вышло за рамки простого разбора сюжета в жанре славянского фэнтези. Участники клуба подчеркнули, что «Волкодав» – это глубокое произведение о человечности, стойкости перед лицом испытаний и верности собственным идеалам.

Организаторы из Центра чтения также анонсировали формат следующей встречи, которая состоится в августе. Тема месяца – «Книга, которая меня потрясла». Такой подход позволит участникам клуба поделиться личными читательскими открытиями, выйти за рамки заранее заданной программы и обсудить произведения, оставившие наибольший след в их сознании.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?