Юные сахалинцы книжного клуба «12 стульев» обсудили роман «Волкодав»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Завершающая встреча июля молодёжного книжного клуба «12 стульев» была посвящена обсуждению культового романа Марии Семеновой «Волкодав».

В центре внимания участников оказалась фигура главного героя: человека немногословного, но обладающего глубоким умом, несгибаемой волей и обостренным чувством справедливости. Молодые читатели проанализировали мотивы поступков персонажей, отметив, как автору удается мастерски переплетать древние предания с вечными философскими вопросами о поиске своего места в мире.

Обсуждение вышло за рамки простого разбора сюжета в жанре славянского фэнтези. Участники клуба подчеркнули, что «Волкодав» – это глубокое произведение о человечности, стойкости перед лицом испытаний и верности собственным идеалам.

Организаторы из Центра чтения также анонсировали формат следующей встречи, которая состоится в августе. Тема месяца – «Книга, которая меня потрясла». Такой подход позволит участникам клуба поделиться личными читательскими открытиями, выйти за рамки заранее заданной программы и обсудить произведения, оставившие наибольший след в их сознании.