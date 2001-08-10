Фестиваль пляжных видов спорта завершился в Аниве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональный фестиваль пляжных видов спорта прошел в Аниве. Посоревноваться в трех видах спорта собрались более 320 спортсменов из Невельска, Корсакова, Холмска, Корсакова, Анивы, Поронайска, Ногликов и Южно-Сахалинска.

- Рад видеть большое количество спортсменов на этом настоящем празднике спорта. Уже не первый год вижу, как в вашем островном регионе любят пляжные виды спорта. Желаю всем участникам соревнований показать свои самые лучшие качества и победить в бескомпромиссной борьбе. А победитель в соревнованиях по пляжному самбо получит от нашей федерации подарок, - приветствовал участников и гостей фестиваля президент всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

На фестивале работали три спортивные площадки — пляжное самбо, пляжное регби и пляжная борьба.

- Пляжные виды спорта активно развиваются в островном регионе, привлекая всё больше участников и зрителей на трибунах. Сегодняшнее мероприятие – важное событие для спортсменов, возможность проявить себя и получить новый соревновательный опыт. Для гостей же фестиваль становится спортивным праздником и ярким украшением летнего сезона, - сказал министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов.

Глава островного спортведомства также отметил, что уже через неделю, с 7 по 9 августа, в Охотском на пляже «Вояж» пройдет яркое и увлекательное событие, а именно этап открытого чемпионата России по пляжному волейболу.

- Соревнования уже стали традиционными и любимыми у спортсменов. Пляжные виды спорта имеют особую зрелищность, поэтому мы на фестивале всегда видим много зрителей. Ну, и спортсменам, естественно, нравится состязаться на песке - для них это особенное удовольствие. Однако, кроме положительных эмоций, победители в регби и самбо пройдут квалификацию на серьезные турниры, - отметил организатор фестиваля Владислав Глухов.

По окончанию соревнований в пляжном самбо и регби призёры получат спортивные разряды, а некоторые спортсмены попадут в сборную команду Сахалинской области.