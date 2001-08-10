Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортсмены сахалинской спортивной школы водных видов спорта Григорий Иванов и Ульяна Клюева выступят на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

Григорий и Ульяна – спортсмены по прыжкам в воду. Именно этот вид программы станет одним из первых на соревнованиях.

Григорий Иванов выступит сегодня, 31 июля, в командных соревнованиях. Далее он представит Россию в состязаниях на 1-метровом и 3-метровом трамплинах и в индивидуальном зачете. Ульяна Клюева покажет своё мастерство в индивидуальном зачёте на 1-метровом трамплине, а также в синхронных прыжках с 3-метровой вышки.

Прыгуны островной спортшколы являются мастерами спорта России международного класса. Григорий – победитель чемпионата Европы, чемпион и действующий обладатель Кубка России по прыжкам в воду. А Ульяна – чемпион Европы!

Болеем за наших спортсменов и желаем им показать свой максимум!

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