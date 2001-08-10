ВТБ объявил итоги II конкурса поддержки краеведческих музеев России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ и благотворительный фонд «ВТБ-Страна» подвели итоги II конкурса корпоративной программы поддержки краеведческих музеев России. Гранты до 1 млн рублей получат 67 музеев в 55 регионах страны. На Дальнем Востоке в финал вышли четыре региона - Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край и Чукотский автономный округ.
Музеи-победители из ДФО при поддержке ВТБ создадут иммерсивный аудиогид по музею декабристов», организуют экспедицию по древним месторождениям Усть-Алданского района, изучат жизнь знаменитого хабаровского хирурга начала 20 века Сергея Здановского, продолжат создание фото- и видеоматериалов по истории истории Чукотки.
Также среди инициатив победителей II конкурса проекта «Красота внутри» по стране – открытие ремесленных мастерских и мастер-классы, реконструкция бала Александровской эпохи, мобильная выставка культуры кабардинцев и балкарцев, турнир и гастрофестиваль вокруг казачьих сторожевых башен, инклюзивные фестивали и другие проекты.
В состав жюри конкурса вошли независимые эксперты музейной сферы, деятели культуры и журналисты. Лучшие проекты помогали отбирать Светлана Даценко – советник генерального директора Государственного Эрмитажа, Ядвига Юферова – заместитель главного редактора «Российской газеты», а также представители НИУ ВШЭ, Президентского фонда культурных инициатив и Русского географического общества.
ВТБ и благотворительный фонд «ВТБ-Страна» запустили первую корпоративную программу поддержки краеведческих музеев России в начале 2026 года. Проект призван усилить роль краеведческих музеев в сохранении культурного наследия, подчеркнуть локальную идентичность и привлечь внимание к традициям и самобытности разных народов.
Одна из её задач – превратить музеи в привлекательные центры досуга для молодежи и семей, повысить доступность экспозиций для широкой аудитории. Особое внимание в проекте уделяется усилению цифрового направления и внедрению новых технологий.
Программа охватывает все регионы страны и продлится до конца 2027 года. В результате нескольких этапов конкурса его победители получат гранты до 1 млн рублей. Всего в рамках этой поддержки ВТБ выделит до 100 млн рублей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:30 Сегодня Продолжается реконструкция высоковольтной линии электропередачи «Лермонтовка — Краснопольская»
11:23 Сегодня В Сахалинской области оценили доступность и чистоту общественных туалетов
09:00 Сегодня В Южно-Сахалинске специалисты проверили ассортимент в социальных торговых объектах
12:35 Сегодня В Правительстве Сахалинской области обсудили перспективы применения резиновой крошки шин
17:50 24 Июля Жители Сахалина и Курил находят работу благодаря открытым отборам
15:16 24 Июля В Южно-Сахалинске задержан подозреваемый в серии онлайн-мошенничеств
13:48 24 Июля «Роснефть» поддерживает программы по изучению и защите морских млекопитающих
14:25 24 Июля Сотрудники АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» провели в экологическом лагере «Родник» квест ко Дню китов и дельфинов
17:44 16 Июля Министр спорта Сахалинской области наградил ветеранов СВО за успешное выступление на «Кубке защитников Отечества»
09:49 16 Июля Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе
17:56 3 Июля Росгвардейцы изъяли у сахалинцев 15 единиц оружия и 299 патронов за неделю
16:20 16 Июля В Сахалинской области продолжается проект по профориентации и маршрутизации молодежи
Выбор редакции
- 16:54 Сегодня Григорий Иванов и Ульяна Клюева выступят на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже
- 15:43 Сегодня ВТБ объявил итоги II конкурса поддержки краеведческих музеев России
- 15:19 Сегодня Волонтёры Добро.Центра запустили проект «Библиотека на открытом воздухе»
- 12:35 Сегодня В Правительстве Сахалинской области обсудили перспективы применения резиновой крошки шин
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?