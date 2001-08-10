ВТБ объявил итоги II конкурса поддержки краеведческих музеев России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ и благотворительный фонд «ВТБ-Страна» подвели итоги II конкурса корпоративной программы поддержки краеведческих музеев России. Гранты до 1 млн рублей получат 67 музеев в 55 регионах страны. На Дальнем Востоке в финал вышли четыре региона - Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край и Чукотский автономный округ.

Музеи-победители из ДФО при поддержке ВТБ создадут иммерсивный аудиогид по музею декабристов», организуют экспедицию по древним месторождениям Усть-Алданского района, изучат жизнь знаменитого хабаровского хирурга начала 20 века Сергея Здановского, продолжат создание фото- и видеоматериалов по истории истории Чукотки.

Также среди инициатив победителей II конкурса проекта «Красота внутри» по стране – открытие ремесленных мастерских и мастер-классы, реконструкция бала Александровской эпохи, мобильная выставка культуры кабардинцев и балкарцев, турнир и гастрофестиваль вокруг казачьих сторожевых башен, инклюзивные фестивали и другие проекты.

В состав жюри конкурса вошли независимые эксперты музейной сферы, деятели культуры и журналисты. Лучшие проекты помогали отбирать Светлана Даценко – советник генерального директора Государственного Эрмитажа, Ядвига Юферова – заместитель главного редактора «Российской газеты», а также представители НИУ ВШЭ, Президентского фонда культурных инициатив и Русского географического общества.

ВТБ и благотворительный фонд «ВТБ-Страна» запустили первую корпоративную программу поддержки краеведческих музеев России в начале 2026 года. Проект призван усилить роль краеведческих музеев в сохранении культурного наследия, подчеркнуть локальную идентичность и привлечь внимание к традициям и самобытности разных народов.

Одна из её задач – превратить музеи в привлекательные центры досуга для молодежи и семей, повысить доступность экспозиций для широкой аудитории. Особое внимание в проекте уделяется усилению цифрового направления и внедрению новых технологий.

Программа охватывает все регионы страны и продлится до конца 2027 года. В результате нескольких этапов конкурса его победители получат гранты до 1 млн рублей. Всего в рамках этой поддержки ВТБ выделит до 100 млн рублей.