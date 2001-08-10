В Сахалинской области оценили доступность и чистоту общественных туалетов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Санитарное состояние общественных туалетов оценили в восьми районах Сахалинской области. В ходе проверки комиссия осмотрела 17 уборных на предмет доступности и чистоты. Итоги совместного с Сахалинским ОНФ рейда подвели в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

В большинстве районов общественные туалеты находятся в удовлетворительном состоянии. Зафиксированные замечания носили локальный характер: отсутствие туалетной бумаги, неприятный запах, закрытые модули. Вся информация оперативно передана главам районов, недостатки устранены в установленные сроки.

На особом контроле Поронайский район: одна из кабинок временно закрыта в связи с плановыми профилактическими работами. Открытие объекта запланировано на 10 августа 2026 года.

— Подобные рейды станут регулярными. К ним будем привлекать волонтеров и общественников. В течение года наши специалисты осуществляют мониторинг состояния общественных пространств, детских площадок, инженерной инфраструктуры, многоквартирных домов. Мы рассматриваем эту работу как часть большой программы по формированию комфортной городской среды. Развивать туристический кластер невозможно без элементарного порядка в общественных местах, — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

В ведомстве высоко ценят сотрудничество с Народным фронтом и «серебряными волонтёрами». Их активность позволяет проводить проверки во всех районах оперативно и без формализма.

— Общественный мониторинг — наш ключевой инструмент в вопросах, влияющих на комфорт людей. Убеждена: эффективная работа строится на тандеме власти и общественников — это и даёт реальный результат. Особую ценность в этом процессе вносят «серебряные» волонтёры — неравнодушные люди, которые хорошо знают нужды своих земляков, — отметила руководитель РИК Общероссийского Народного фронта Алена Силачева.

Следующую проверку планируют провести осенью.

Если вы заметили нарушения в содержании общественных уборных на Сахалине, сообщить о них можно на горячую линию ЖКХ. Линия работает с понедельника по субботу, с 08:00 до 20:00.

Способы связи:

по телефону 8 800 302 00‑65 (со стационарного) или *0065 (с мобильного);

через мессенджер MAX по номеру 8 924 8844203 (только текстовые сообщения, звонки не принимаются).

При обращении через мессенджер обязательно укажите: ФИО, номер телефона (в некоторых случаях номер телефона скрыт), точный адрес или ориентиры и суть проблемы.