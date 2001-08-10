Жители Сахалина и Курил находят работу благодаря открытым отборам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинцы и курильчане устроились рабочими по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, продавцами-кассирами, обработчиками рыбы, охранниками, мастерами, делопроизводителями, машинистами крана, заведующими производством, менеджерами, воспитателями, поварами и уборщиками производственных и служебных помещений.
«В этом году мы видим сильную динамику: после открытых отборов трудоустроен 51 человек против 13 годом ранее. Это значит, что формат стал работать точнее. Мы не просто приглашаем людей на встречу, а заранее готовим их к разговору с работодателем, помогаем выбрать подходящую вакансию и понять свои сильные стороны. Поэтому открытый отбор все чаще заканчивается не общим интересом, а конкретным выходом на работу», — отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.
Важную роль в открытых отборах играют кадровые консультанты. Они помогают соискателям подготовить резюме, понять условия вакансии и увереннее пройти собеседование. Работодателям — собрать кандидатов и провести встречу без лишней организационной нагрузки.
Открытые отборы проходят в Кадровых центрах и на предприятиях. Выездной формат особенно полезен: человек сразу видит рабочее место, условия труда и может быстрее понять, подходит ли ему эта вакансия.
Ищете работу или хотите сменить профессию? Обратитесь в ближайший Кадровый центр — здесь помогут найти подходящую работу и подготовиться к встрече с работодателем.
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