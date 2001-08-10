«Сахалинские Акулы» начинают контрольные матчи с уверенной победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в подмосковном Красногорске «Сахалинске Акулы» провели свой первый контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону OLIMPBET Чемпионата Молодежной хоккейной лиги. Спарринг-партнером островной команды стали соперники по Серебряному дивизиону Запада - столичные «Крылья Советов».

С первых минут игры «Акулы» доминировали на площадки, а распечатать ворота соперника удалось уже во второй атаке. Макар Курбанов «финтом Боброва» из-за ворот открыл счет в матче и стал автором первой заброшенной шайбы во всей Лиге. В середине периода Антон Плехов удачно подставил клюшку под бросок Никиты Пугачева и изменил траекторию полета «хоккейного снаряда». На последних секундах первого отрезка игры Макар Лысенко оказался расторопней всех на чужом пятаке и отправил шайбу уже в пустые ворота. 3:0 - после первых двадцати минут игры.

В периоде под номером два «Сахалинские Акулы» своими активными действиями заставили фолить соперника. В одном из эпизодов клюшка попала в лицо Матвею Василюку, за что наша команда получила двойное большинство. Леонид Белов мастерски, «на паузе» переиграл соперника и точным броском застал врасплох столичного вратаря.

В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Дмитрий Коренев зажег на табло 5:0, а в концовке встречи «Крылья Советов» отняли «сухарь» у Сергея Хачатуряна не раз выручавшего команду на последнем рубеже.

Итог - 5:1 победа «Сахалинских Акул».

Через 2 дня, в субботу, 25 июля подопечные Владимира Кормачёва отправятся в Воскресенск, где состоится товарищеская встреча со «Спартаком МАХ». Начало матча в 21:00 по сахалинскому времени (13:00 мск).

«Крылья Советов» (Москва) - «Сахалинские Акулы» (Сахалинская область) - 1:5 (0:3; 0:1; 1:1)

23 июля 2026. Красногорск. ЛД «Старт арена».

0:1 - Курбанов, 01.34

0:2 - Плехов (Пугачев), 09.08

0:3 - Лысенко (Баннов), 19.52

0:4 - Белов (Плехов), 26.46. ГБ

0:5 - Коренев (Матвеев), 46.12

1:5 - Дарусин (55.44)

Вратари:

Камышев (0.00 - 26.46), Попов (26.47) - Хачатурян.