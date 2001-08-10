Тихоокеанское
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14:52, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинский зооботанческий парк приглашает отметить Международный день тигра

Сахалинский зооботанческий парк приглашает отметить Международный день тигра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полосатый праздник ждёт гостей Сахалинского зооботанческого парка 25 июля. Программа приурочена к Международному дню тигра и познакомит поближе с удивительным хищником, находящимся под угрозой исчезновения. Мероприятия пройдут на площадке под открытым небом и будут бесплатными для обладателей входного билета в зоопарк.

12:00. Начало праздничной программы

Подвижные игры и викторина для разогрева.

12:00-15:00. Аквагрим

Предлагаем юным посетителям превратиться в настоящих тигров на бесплатной площадке от островных художниц. С перевоплощением им помогут руководитель изостудии «Спектр», резидент арт-пространства «Город Художников» Вероника Мартыненко и педагог дополнительного образования ДДТ г. Холмска, художественный руководитель изостудии «Маяк» Елизавета Гусар.

13:00. Тематические мастер-классы от специалистов зоопарка

Смастерим памятный сувенир с символом праздника.

14:00. Квест «Тайна хранителя тайги»

15:00. Показательное кормление амурских тигров

Двойной праздник у полосатых жителей зоопарка, ведь помимо Дня тигра, мы также отметим день рождения Амура. Приглашаем поздравить самую большую и редкую кошку Дальнего Востока.

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