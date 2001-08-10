Сахалинский зооботанческий парк приглашает отметить Международный день тигра
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Полосатый праздник ждёт гостей Сахалинского зооботанческого парка 25 июля. Программа приурочена к Международному дню тигра и познакомит поближе с удивительным хищником, находящимся под угрозой исчезновения. Мероприятия пройдут на площадке под открытым небом и будут бесплатными для обладателей входного билета в зоопарк.
12:00. Начало праздничной программы
Подвижные игры и викторина для разогрева.
12:00-15:00. Аквагрим
Предлагаем юным посетителям превратиться в настоящих тигров на бесплатной площадке от островных художниц. С перевоплощением им помогут руководитель изостудии «Спектр», резидент арт-пространства «Город Художников» Вероника Мартыненко и педагог дополнительного образования ДДТ г. Холмска, художественный руководитель изостудии «Маяк» Елизавета Гусар.
13:00. Тематические мастер-классы от специалистов зоопарка
Смастерим памятный сувенир с символом праздника.
14:00. Квест «Тайна хранителя тайги»
15:00. Показательное кормление амурских тигров
Двойной праздник у полосатых жителей зоопарка, ведь помимо Дня тигра, мы также отметим день рождения Амура. Приглашаем поздравить самую большую и редкую кошку Дальнего Востока.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня В Южно-Сахалинске поздравили работников торговли с профессиональным праздником
10:27 Сегодня Энергетики "Сахалинэнерго" обеспечили электричеством новый ФАП в селе Победино
09:49 Сегодня Жители Сахалинской области стали участниками всероссийского флешмоба ко Дню Государственного флага
11:03 Сегодня У берегов Кунашира запечатлена стая из 150 дельфинов
17:44 16 Июля Министр спорта Сахалинской области наградил ветеранов СВО за успешное выступление на «Кубке защитников Отечества»
09:49 16 Июля Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе
16:20 16 Июля В Сахалинской области продолжается проект по профориентации и маршрутизации молодежи
11:23 16 Июля Региональный оператор разъясняет: что нельзя выбрасывать в контейнеры
17:44 16 Июля Министр спорта Сахалинской области наградил ветеранов СВО за успешное выступление на «Кубке защитников Отечества»
08:56 30 Июня Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
09:49 16 Июля Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе
12:36 23 Июня Сахалинцы и курильчане выбрали территории для благоустройства в 2026 году
Выбор редакции
- 18:18 Сегодня Кадровый центр Сахалинской области представил июльскую подборку редких вакансий
- 14:52 Сегодня Сахалинский зооботанческий парк приглашает отметить Международный день тигра
- 13:11 Сегодня В Сахалинской области продолжается комплексное развитие сельских территорий
- 12:34 Сегодня В Южно-Сахалинске и районах прошли проверки мест хранения гражданского оружия
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?