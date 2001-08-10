В Южно-Сахалинске задержан подозреваемый в краже телефона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ранее в дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» поступило заявление от представителя сети магазинов по продаже промышленных товаров, что неизвестное лицо похитило мобильный телефон сотрудника магазина.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый, им оказался ранее неоднократно судимый, 37 летний местный житель.
Выяснилось, что подозреваемый 3 июля 2026 год, находясь в торговом зале магазина специализирующегося на продаже косметики и бытовых товаров, заметил, что дверь в подсобное помещение указанного магазина открыта, а также в нем отсутствует работник. Не долго думая, убедившись, что за его действиями сотрудники и посетители магазина не наблюдают, злоумышленник незаконно проник в него и взял со стола мобильный телефон, принадлежащий сотруднику магазина, после чего с места совершения преступления скрылся.
Сумма ущерба составила 17 000 рублей. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.
Материал подготовлен на основе предварительных данных.
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