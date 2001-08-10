В Южно-Сахалинске поздравили работников торговли с профессиональным праздником
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торжественное мероприятие состоялось в преддверии Дня работника торговли. Эта отрасль является одной из ключевых для муниципалитета. Сегодня в областном центре в сфере торговли трудятся более 12 тысяч человек.
С профессиональным праздником южносахалинцев поздравил вице-мэр Виталий Данилов. Он отметил, что работа в этой отрасли требует особых знаний, ответственности и высокого мастерства.
- Уровень развития сферы торговли в нашем городе — результат огромной высокопрофессиональной работы всех, кто в ней задействован. Сегодня я с уверенностью могу сказать о том, что благодаря совместным действиям отрасль развивается динамично. Все проекты, которые вы создаете, отвечают самым современным требованиям: удобные магазины и торговые комплексы, новейшее оборудование, широкий ассортимент и всегда высокая культура обслуживания делают жизнь горожан комфортнее, - подчеркнул вице-мэр.
Теплые слова в адрес участников мероприятия прозвучали от вице-мэров Дмитрия Хайбриева и Вячеслава Кожухова, а также заместителя министра сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Олеси Давыдовой.
Почетными грамотами и благодарственными письмами были отмечены 80 представителей торговли самых разных профессий. Среди них — шеф-повар одной из пиццерий города Инна Кривина, которая пришла в эту сферу более 15 лет назад.
- Я обожаю готовить, угощать и радовать наших клиентов и гостей. Когда берешься за новое блюдо или за какое-то дело, это всегда начало пути: нужно раскрыть идею, придумать концепцию, разработать рецепт. Мне это очень интересно, ведь это тоже своего рода постоянное развитие, - рассказала Инна Кривина. — Всем своим коллегам в преддверии праздника я хотела бы пожелать здоровья, счастья, процветания и всего самого хорошего.
Добавим, в муниципалитете сохраняется стабильная потребительская активность. Оборот розничной торговли в прошлом году в регионе составил 260,5 млрд рублей. В этом объеме доля Южно-Сахалинска составляет 62,4%. На территории города работает более трех тысяч торговых объектов. В 2025 году благодаря частным инвестициям в областном центре открылось 14 новых магазинов, а за первое полугодие 2026 года появилось 12 новых предприятий общественного питания.
Кроме того, в Южно-Сахалинске активно развивается и сетевая торговля, представленная как крупными федеральными игроками, так и сильными региональными брендами. Фирменная сеть местных товаропроизводителей – предприятий молочной, мясной, хлебной и птицеводческой отраслей, а также совхозов – насчитывает 222 объекта.
Также в областном центре продолжает расширяться сеть социальных магазинов, регулярно проводятся ярмарки, фестивали и гастромарафоны, реализуется проект «Доступная рыба».
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