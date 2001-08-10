Тихоокеанское
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17:45, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцев и гостей региона приглашают на Кубок залива Невельского по парусному спорту

Сахалинцев и гостей региона приглашают на Кубок залива Невельского по парусному спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открытые региональные соревнования по парусному спорту «Кубок залива Невельского» пройдут с 26 июля по 3 августа в Холмске. Более 50 спортсменов из Невельска, Холмска, поселка Ванино и Комсомольска-на-Амуре продемонстрируют свое мастерство в гонках на спортивных судах классов: «Оптимист», «Луч-радиал» и «Луч-мини».

Сахалинцев и гостей региона приглашают насладиться зрелищным видом спорта!

Церемония открытия 26 июля в 11:00 по адресу: ул. Советская, 86 (Холмск). Вход свободный.

Мероприятие организовано в рамках реализации государственной программы «Спорт России», инициированной президентом РФ Владимиром Путиным.

 

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