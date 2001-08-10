Региональный оператор и муниципалитеты обсудили стратегию обращения с отходами на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С докладом о текущей ситуации на круглом столе выступил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Дмитрий Аристархов. Он обозначил стратегические задачи, стоящие перед областью: к 2030 году необходимо обеспечить 100-процентную сортировку твёрдых коммунальных отходов (ТКО), сократить объём захоронения до 50 % и вовлечь во вторичный оборот не менее 25 % отходов.
Работа по достижению этих показателей ведётся в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», который по решению Президента России Владимира Путина включён в национальный проект «Экологическое благополучие».
Порядок обращения с разными видами отходов урегулирован на федеральном уровне. Сбор, транспортирование и обработку ТКО (включая крупногабаритные отходы) обеспечивает региональный оператор по обращению с ТКО — АО «Управление по обращению с отходами», деятельность которого координирует министерство ЖКХ. Обращение со строительными отходами ведётся на коммерческой основе, поскольку ценообразование на неё не подлежит государственному регулированию через систему тарифов. Вместе с тем для предотвращения образования несанкционированных свалок на Сахалине действует Порядок обращения с такими отходами.
- Исполнение требований постановления обязательны для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых в процессе деятельности на территории области образуются отходы строительства и сноса, а также для тех, кто работает в сфере обращения с ними, - отметил Дмитрий Аристархов.
На сегодня в Охинском, Поронайском, Холмском и Долинском округах обустроены площадки для сбора и накопления строительных отходов. Специалистами прорабатывается вопрос создания необходимых объектов в других районах.
В ходе круглого стола прозвучали рекомендации: региональному оператору — пересмотреть график вывоза твердых коммунальных отходов, муниципальным образованиям — активизировать работу по обустройству земельных участков под обращение с отходами строительства и ремонта, а также совместно с регоператором провести инвентаризацию контейнерных площадок, министерству жилищно-коммунального хозяйство — взять на контроль эту работу в целом.
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