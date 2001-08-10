На Сахалине проходит восьмой отборочный интенсив «Школы 21»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В кампусе «Школы 21» в Южно-Сахалинске проходит восьмой отборочный интенсив. В течение 14 дней участники будут выполнять индивидуальные и групповые проекты, осваивать цифровые инструменты и учиться самостоятельно находить решения.

Отборочный этап здесь называют «бассейном». Это интенсивное погружение в образовательную ИТ-среду школы и возможность проверить, насколько участник готов к новому формату обучения и будущей профессии. Для участия не требуются опыт в программировании или вступительные экзамены — важнее мотивация, готовность учиться и работать в команде.

За две недели участникам предстоит выполнить 7 индивидуальных заданий и 2 групповых, сдать успешно экзамены, познакомиться с Linux, Git, языком программирования C++ и основами DevOps. Работа строится по принципу peer-to-peer — «равный равному»: участники не только выполняют проекты, но и проверяют работы друг друга, обмениваются опытом и вместе разбираются в сложных задачах.

Такой формат помогает развивать не только технические компетенции, но и навыки, необходимые в любой современной профессии: основы тайм-менеджмента, выстраивание эффективной коммуникации с коллегами, самостоятельный поиск нужной информации.

«Я пришла в проект, чтобы перезагрузить свою профессиональную деятельность. Как маме троих детей, мне важно найти дело, которое будет приносить не только доход, но и глубокое удовлетворение. Отборочный интенсив показал, что ИT-сфера — это не закрытый клуб, а место, где ценятся логика, системное мышление и готовность учиться. Сейчас я помогаю новым участникам пройти этот путь, потому что знаю, как важна поддержка на старте,» — поделилась волонтер «Школы 21» Алёна.

Те, кто успешно пройдет отборочный интенсив, продолжат обучение по основной программе длительностью от 6 месяцев до 2-х лет. Направление для себя можно выбрать с учетом погружения в код: создавать его, тестировать, анализировать данные или обеспечивать безопасность.

Реализация проекта на Сахалине осуществляется при поддержке Губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Его задача — дать жителям региона возможность бесплатно получить востребованную цифровую профессию, не уезжая с острова.

«Нам важны не только технические знания, но и развитые гибкие навыки: умение работать в команде, критически мыслить и постоянно учиться. Именно на это направлена методика «Школы 21». Желаю участникам восьмого «бассейна» удачи, терпения и успешного прохождения отбора», — отметил министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.

Подать заявку на следующие отборочные интенсивы можно на странице кампуса в Южно-Сахалинске на официальном сайте «Школы 21»: https://21-school.ru/campuses/kampus-skoly-21-v-iuzno-saxalinske