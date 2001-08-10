16:24, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В школе № 7 Поронайска подходит к концу оснащение кабинета технологии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В школе № 7 Поронайска завершается установка мебели и оборудования в кабинете технологии. Работы проводятся в рамках программы «Молодежный бюджет» на 2026 год.
После обновления кабинет будет оснащен всем необходимым для проведения уроков технологии. Занятия в новом пространстве начнутся с нового учебного года.
Всего в Поронайском районе в рамках программы планируется реализовать 12 инициатив школьников на общую сумму более 25 млн рублей. Проекты направлены на модернизацию образовательных учреждений, повышение их комфорта и безопасности.
В школах № 1 и № 8 оборудуют современные кабинеты информатики. В них установят компьютеры, интерактивные панели и наборы для занятий робототехникой. В школе № 2 обновят интерактивное оборудование.
Ремонт учебных кабинетов проведут в школах поселка Вахрушев и села Гастелло. В школе села Восток обновят кабинет технологии, а в образовательном учреждении села Леонидово обустроят лестницы.
Работы также запланированы в дошкольных учреждениях района. В детском саду «Сказка» отремонтируют групповые помещения, в детском саду «Огонек» — музыкальный зал, в детском саду «Аленушка» села Восток — пищеблок.
Центр детского творчества получит новые интерактивные панели, компьютерное оборудование и мебель.
Школьники Поронайского района участвуют в программе «Молодежный бюджет» с 2018 года. За это время по их инициативе были реализованы десятки проектов по обновлению школ и детских садов. Программа действует по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и позволяет учащимся участвовать в разработке и реализации проектов по развитию образовательной среды.
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Новости общества Сахалина и Курил
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