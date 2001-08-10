Подрастающее поколение шахматистов состязалось в рапиде на всероссийском турнире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подрастающее поколение участников «Кубка ГК «Гидрострой» проверило себя во всероссийских соревнованиях по рапиду. Формат 10+5 привлёк свыше 50 шахматистов. Мероприятие организовано в рамках реализации трёхлетней стратегии развития спорта в Сахалинской области, разработанной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.

В стартовые листы были вписаны фамилии представителей Бурятии и Якутии, Приморья и Хабаровского края, Москвы и Ярославской области, а также, естественно, островного региона. У нескольких из них рейтинг только появился (1000 пунктов), а у двух он уже улетел в стратосферу за 2000 пунктов.

В общем, если чуть перефразировать сменившего профессию Ивана Васильевича, играли – все. И, те, кто только делает первые ходы с е2 на е4, и те, кто уже чувствовал тяжесть медалей юношеского первенства мира.

Для турнира U9 девочек не нашлось. Видимо, шахматные принцессы шлифуют дебюты к первенству ДФО. А у мальчиков победил Роман Пак (6 из 9). В прошлом году у него была бронза, но ее тусклый свет его не впечатлил. Теперь Рома любуется на медальку с золотым отливом.

Всего пол-очка уступил ему самый юный участник турнира Максим Сек из Приморья. На третью ступеньку итоговой таблицы вскарабкался Георгий Таранец из Южно-Сахалинска, для которого это первая значимая награда.

В U11 Макар Смирнов из Ярославской области действовал по принципу Гая Юлия Цезаря: ««Veni, vidi, vici»». В свободном переводе с латинского языка (все слова начинаются на одну букву) это звучит так: «Прилетел, посмотрел, победил». Причем, победил во всех девяти партиях.

Призёры, представляющие наш остров, отстали от него на расстояние, сопоставимое с километражем от Ярославля до Южно-Сахалинска: Роман Лим набрал 6 очков, Макар Подковыров – 5,5.

Турнир девочек завершился триумфом Ксении Вахитовой из Приморья (6,5 очков). Второй призер – Виктория Парникова из Якутии, третий – И Мен Фа (Южно-Сахалинск).

В U13 выше всех взлетел Дамир Верхотуров из Приморья, отобравший у конкурентов все 9 очков. Следом за ним финишировал сахалинцы Владимир Ким (6,5 очков) и Владимир Загудаев (6).

Алиса Харлампиева увозит в Якутию приз за первое место, а Светлана Фингерут из Хабаровского края заслужила награду серебряного уровня. С бронзовым настроением завершила турнир Анна Эбингер из островной столицы.

Турнир в U15 подтвердил высокий потенциал Даниила Каминского из Хабаровского края. Его профайл, переполненный упоминаниями о победах на крупнейших турнирах (в том числе, международных), стал еще больше. Результат – 8,5 из 9.

Серебряный приз отправился в музей наград Андрея Моисеенко из столицы области, сыгравшего с лидером вничью. Третьим стал Никита Зименс из Приморья.

Прошлогодняя победительница этапа детского Кубка России («Кубок ГК «Гидрострой») Екатерина Талюк (Южно-Сахалинск) на этот раз радуется первому месту в рапиде.

Алина Балданова из Бурятии стала с ней вровень (по 5,5 очков), но была вынуждена отдать пальму шахматного первенства по дополнительным показателям. На пол-очка от них отстала Марина Круглова (Южно-Сахалинск).

Фото: Максим Федоров