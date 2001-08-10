Более 3,2 тонны книг и бумаги отправлены на переработку в рамках национального проекта «Экологическое благополучие»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В текущем году региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами направил на вторичную переработку четвертую партию бумажных изданий. Общий объем переданного сырья составил более 3,2 тонны. Последняя партия насчитывает свыше 750 килограммов книг.

Вся макулатура направлена местному предприятию-переработчику, для производства строительного утеплителя. Технология требует совсем не много сырья: чтобы получить один стандартный мешок материала, необходимо переработать 13 килограммов макулатуры.

— Возвращение книг во вторичный оборот помогает сокращать экологический след и служит реальным шагом к формированию экономики замкнутого цикла в регионе, — отметила специалист по работе с вторичными ресурсами регионального оператора Анастасия Ченских.

Реализация подобных инициатив обеспечивает достижение целевых показателей национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, согласно которым к 2030 году доля захоронения твердых коммунальных отходов не должна превышать 50%, а вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот должно составить не менее 25%.