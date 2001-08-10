Тихоокеанское
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16:21, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Экспедиция Максима Сороки повторяет маршрут первооткрывателя Бошняка

Экспедиция Максима Сороки повторяет маршрут первооткрывателя Бошняка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда путешественников под руководством члена островного отделения Русского географического общества Максима Сороки отправилась в путь, чтобы повторить маршрут капитана II ранга Николая Бошняка — первооткрывателя угольных месторождений Сахалина и глубоководной Императорской гавани (ныне Советская Гавань) на материке.

Маршрут путешественников обещает быть сложным и насыщенным. Стартовав из областного центра, участники доберутся до Александровска-Сахалинского, откуда начнется основной водный этап. Команде предстоит пересечь Татарский пролив в районе мысов Погиби и Лазарева, выйти на материковую часть и вдоль побережья добраться до поселка Де-Кастри. Финальным испытанием станет 350-километровый переход через дикую тайгу. Завершится экспедиция 30 июля в Советской Гавани, а уже 1 августа путешественники вернутся на остров. Общая протяженность пути составит 700 километров.

- Главная цель проекта — не только пройти историческим маршрутом, но и сохранить память о подвигах русских мореходов. Итогом экспедиции станет документальный фильма о Николае Константиновиче Бошняке. Кроме того, мы планируем провести лекции для молодежи в рамках проекта «Живая история в школы». На сегодняшний день уже проведено 70 уроков для 6 тысяч школьников и студентов, - отметил Максим Сорока.

Напутственные слова участникам экспедиции сказал вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев. Он отметил, что подобные инициативы играют ключевую роль в патриотическом воспитании молодежи.

- Команда Максима Сороки продолжает славные традиции русских мореплавателей. Они не просто покоряют Татарский пролив, они популяризируют историю нашего края, делясь своими открытиями с подрастающим поколением. Патриотизм начинается с малого — с любви к своей Родине, и такие проекты — лучшее тому подтверждение, - подчеркнул Дмитрий Хайбриев.

Напомним, историко-патриотические экспедиции проводятся с 2019 года. «Ванино-2026» станет уже одиннадцатым по счету путешествием. Проект «Живая история в школы» реализуется с 2021 года. В прошлом году он стал обладателем президентского гранта Фонда культурных инициатив.

 

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