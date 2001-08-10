Экспедиция Максима Сороки повторяет маршрут первооткрывателя Бошняка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Команда путешественников под руководством члена островного отделения Русского географического общества Максима Сороки отправилась в путь, чтобы повторить маршрут капитана II ранга Николая Бошняка — первооткрывателя угольных месторождений Сахалина и глубоководной Императорской гавани (ныне Советская Гавань) на материке.
Маршрут путешественников обещает быть сложным и насыщенным. Стартовав из областного центра, участники доберутся до Александровска-Сахалинского, откуда начнется основной водный этап. Команде предстоит пересечь Татарский пролив в районе мысов Погиби и Лазарева, выйти на материковую часть и вдоль побережья добраться до поселка Де-Кастри. Финальным испытанием станет 350-километровый переход через дикую тайгу. Завершится экспедиция 30 июля в Советской Гавани, а уже 1 августа путешественники вернутся на остров. Общая протяженность пути составит 700 километров.
- Главная цель проекта — не только пройти историческим маршрутом, но и сохранить память о подвигах русских мореходов. Итогом экспедиции станет документальный фильма о Николае Константиновиче Бошняке. Кроме того, мы планируем провести лекции для молодежи в рамках проекта «Живая история в школы». На сегодняшний день уже проведено 70 уроков для 6 тысяч школьников и студентов, - отметил Максим Сорока.
Напутственные слова участникам экспедиции сказал вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев. Он отметил, что подобные инициативы играют ключевую роль в патриотическом воспитании молодежи.
- Команда Максима Сороки продолжает славные традиции русских мореплавателей. Они не просто покоряют Татарский пролив, они популяризируют историю нашего края, делясь своими открытиями с подрастающим поколением. Патриотизм начинается с малого — с любви к своей Родине, и такие проекты — лучшее тому подтверждение, - подчеркнул Дмитрий Хайбриев.
Напомним, историко-патриотические экспедиции проводятся с 2019 года. «Ванино-2026» станет уже одиннадцатым по счету путешествием. Проект «Живая история в школы» реализуется с 2021 года. В прошлом году он стал обладателем президентского гранта Фонда культурных инициатив.
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