В Южно-Сахалинске открыт колл-центр и система поддержки для участников проекта «Счастливое материнство»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более года назад в Сахалинской области по инициативе губернатора Валерия Лимаренко стартовал проект «Счастливое материнство». Программа направлена на всестороннюю поддержку семей и создание комфортных условий для воспитания детей.

Важной частью проекта стала помощь няням, для которых выстроена комплексная система сопровождения. Для них функционирует специализированный колл-центр. Операторы службы готовы оказать не только профессиональные консультации, но и психологическую поддержку.

График работы колл-центра: ежедневно, без выходных и праздничных дней, с 12.00 до 16.00.

Телефон 8 (924) 888-38-81.

Система поддержки нянь охватывает все этапы профессионального пути: от первых шагов до карьерного роста. Для обмена опытом создано сообщество «Содружество нянь», а желающие получить профессиональное образование могут пройти обучение в «Школе нянь» при СахГУ. По окончании курса выпускникам выдается диплом государственного образца, а вопросы дальнейшего трудоустройства берет на себя «Академия нянь».

Напомним, вся актуальная информация о мерах социальной поддержки, анонсы мероприятий и полезные материалы для родителей собраны на портале «Счастливое материнство».