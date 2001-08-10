25 июля в Южно-Сахалинске состоится Летний Фотокросс
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Это мероприятие, сочетающее в себе элементы фотоконкурса и городского ориентирования. К участию приглашаются все любители
фотоискусства. Организатором соревнования выступает Центр молодёжных инициатив.
В рамках Фотокросса участникам предстоит выполнить 5 тематических заданий (кроссов), которые они получат только на старте. На выполнение всех задач отводится 3 часа. Фотографировать разрешается на любую технику: от профессиональных фотоаппаратов до камер мобильных телефонов. Главное требование — соблюдение принципов подлинности фотографии: запрещены добавление или удаление объектов, людей и животных на снимках. Допускается лишь легкая цифровая коррекция цвета, контраста и резкости.
Участники могут объединиться в команды от 2 до 5 человек или выступить индивидуально. Ключевое условие: капитан команды (или индивидуальный участник) должен быть в возрасте от 14 до 35 лет. Остальные члены команды могут быть любого возраста.
Оценивать творческие работы будет команда экспертов, в которую вошли признанные мастера фотографии и в сфере искусства:
- Александр Гайворон — фотограф, преподаватель, член Союза фотохудожников России, руководитель фотомастерской «Лист»;
- Алексей Харламов — член Профессионального союза фотохудожников России;
- Валерий Галауз — кандидат педагогических наук, отличник просвещения РФ, преподаватель Сахалинского колледжа искусств;
- Татьяна Сотник — фотограф Mercedes-Benz Fashion Week Russia (сезоны 2018 и 2019 гг.), выпускница White Photoschool (г. Москва);
- Юлия Гуслякова — фотограф с опытом работы более 10 лет.
Эксперты будет оценивать работы по трем направлениям: техническая сторона съемки, художественность (композиция, гармония кадра) и оригинальность трактовки темы.
Победители получат ценные призы и подарки от партнёров мероприятия.
Старт Фотокросса 25 июля в 10:00 в Молодежном пространстве «Камин» (ул. Поповича, д. 20А). Здесь же участники получат список тематических заданий.
Заявки принимаются до 12:00 24 июля 2026 года. Для этого необходимо заполнить электронную форму по ссылке:
https://forms.yandex.ru/u/6a546ed084227cbf7b365d32
Вопросы можно направить на электронную почту y.krasavina@yuzhno-sakh.ru с пометкой «Фотокросс» или по телефонам 8 (962) 122-89-61, 76-32-49.
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