25 июля в Южно-Сахалинске состоится Летний Фотокросс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Это мероприятие, сочетающее в себе элементы фотоконкурса и городского ориентирования. К участию приглашаются все любители

фотоискусства. Организатором соревнования выступает Центр молодёжных инициатив.

В рамках Фотокросса участникам предстоит выполнить 5 тематических заданий (кроссов), которые они получат только на старте. На выполнение всех задач отводится 3 часа. Фотографировать разрешается на любую технику: от профессиональных фотоаппаратов до камер мобильных телефонов. Главное требование — соблюдение принципов подлинности фотографии: запрещены добавление или удаление объектов, людей и животных на снимках. Допускается лишь легкая цифровая коррекция цвета, контраста и резкости.

Участники могут объединиться в команды от 2 до 5 человек или выступить индивидуально. Ключевое условие: капитан команды (или индивидуальный участник) должен быть в возрасте от 14 до 35 лет. Остальные члены команды могут быть любого возраста.

Оценивать творческие работы будет команда экспертов, в которую вошли признанные мастера фотографии и в сфере искусства:

Александр Гайворон — фотограф, преподаватель, член Союза фотохудожников России, руководитель фотомастерской «Лист»;

— фотограф, преподаватель, член Союза фотохудожников России, руководитель фотомастерской «Лист»; Алексей Харламов — член Профессионального союза фотохудожников России;

— член Профессионального союза фотохудожников России; Валерий Галауз — кандидат педагогических наук, отличник просвещения РФ, преподаватель Сахалинского колледжа искусств;

— кандидат педагогических наук, отличник просвещения РФ, преподаватель Сахалинского колледжа искусств; Татьяна Сотник — фотограф Mercedes-Benz Fashion Week Russia (сезоны 2018 и 2019 гг.), выпускница White Photoschool (г. Москва);

— фотограф Mercedes-Benz Fashion Week Russia (сезоны 2018 и 2019 гг.), выпускница White Photoschool (г. Москва); Юлия Гуслякова — фотограф с опытом работы более 10 лет.

Эксперты будет оценивать работы по трем направлениям: техническая сторона съемки, художественность (композиция, гармония кадра) и оригинальность трактовки темы.

Победители получат ценные призы и подарки от партнёров мероприятия.

Старт Фотокросса 25 июля в 10:00 в Молодежном пространстве «Камин» (ул. Поповича, д. 20А). Здесь же участники получат список тематических заданий.

Заявки принимаются до 12:00 24 июля 2026 года. Для этого необходимо заполнить электронную форму по ссылке:

https://forms.yandex.ru/u/6a546ed084227cbf7b365d32

Вопросы можно направить на электронную почту y.krasavina@yuzhno-sakh.ru с пометкой «Фотокросс» или по телефонам 8 (962) 122-89-61, 76-32-49.