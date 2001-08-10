11:22, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
На Сахалине специалисты Россельхознадзора изучили качество сельскохозяйственных земель
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинским филиалом подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» в рамках госзадания проведено 48 исследований почвенных образцов.
С начала года по 10 июля специалистами Сахалинского филиала подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса» в рамках исполнения государственного задания на землях сельскохозяйственного назначения на территории Сахалинской области проведено 48 исследований почвенных образцов, отобранных инспекторами Приморского межрегионального управления Россельхознадзора на землях сельскохозяйственного назначения. В результате получено 13 положительных результатов.
По техногенному загрязнению плодородного слоя специалистами Сахалинского филиала проведено 20 исследований образцов почв. Выявлено 6 положительных результатов, из них 2 несоответствия связаны с превышением допустимого уровня содержания в почве тяжелых металлов, также установлено по 2 несоответствия санитарно-бактериологическим показателям и наличию нефтепродуктов.
По агрохимическим показателям Сахалинским филиалом ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» проведено 28 исследований, в ходе которых изучалось соответствие плодородного слоя почвы по содержанию фосфора, калия, pH и гумуса. В результате зафиксировано 7 несоответствий по показателям органическое вещество, pH солевой вытяжки, подвижный фосфор и обменный калий.
Результаты исследований доведены до Приморского межрегионального управления Россельхознадзора для принятия мер в пределах действующих полномочий.
В настоящий момент на исследовании в Сахалинском филиале находится 2 образца сельхозземель.
По техногенному загрязнению плодородного слоя специалистами Сахалинского филиала проведено 20 исследований образцов почв. Выявлено 6 положительных результатов, из них 2 несоответствия связаны с превышением допустимого уровня содержания в почве тяжелых металлов, также установлено по 2 несоответствия санитарно-бактериологическим показателям и наличию нефтепродуктов.
По агрохимическим показателям Сахалинским филиалом ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» проведено 28 исследований, в ходе которых изучалось соответствие плодородного слоя почвы по содержанию фосфора, калия, pH и гумуса. В результате зафиксировано 7 несоответствий по показателям органическое вещество, pH солевой вытяжки, подвижный фосфор и обменный калий.
Результаты исследований доведены до Приморского межрегионального управления Россельхознадзора для принятия мер в пределах действующих полномочий.
В настоящий момент на исследовании в Сахалинском филиале находится 2 образца сельхозземель.
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